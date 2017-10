Concert Holograf, în Club Doors

Vineri, 14 octombrie, Doors Club redeschide seria evenimentelor de succes - Back in Town with HOLOGRAF!Primele trupe rock apărute în România au fost trupe studentești, iar primele festivaluri ale acestui gen au fost la rândul lor studentești. Și trupa Holograf și-a pus bazele tot în perioada studenției, trecând prin mai multe etape în ceea ce privește componența, dar și influențele muzicale.În anii ‘90, trupa și-a schimbat stilul într-un rock modern. În prezent, Holograf este printre cele mai de succes trupe din România, fiecare dintre albumele lor conținând câteva cântece care au ajuns hituri. Printre cele mai cunoscute cântece ale formației Holograf sunt „Banii vorbesc”, „Dincolo de nori”, „Ți-am dat un inel”, „Undeva departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Viața are gust” sau „Cât de departe”. Prețul unui bilet este 80 de lei.