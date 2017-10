Concert FUEGO la Harlequin Mamaia

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

“Intr-o lume a deceptiilor zilnice si a succeselor efemere, ma incapatanez sa cred ca mai avem nevoie de magia colindelor, invitandu-va, din nou, in aceasta calatorie in trecutul sufletului nostru, intr-un timp al cautarii, al regasirii, al daruirii, intr-o conspiratie a dragostei…” (Paul Surugiu – Fuego). O seara de cantece care l-au facut celebru, dar si colinde va asteapta la restaurant Harlequin Mamaia in interpretarea de exceptie a lui Paul Surugiu – Fuego, duminica 8 decembrie ora 21.30Rezervări la 0766400181. Prețul unui bilet este 45 lei.Rezervarea telefonică este valabilă maximum 48 de ore, timp în care biletele se achizitionează de la restaurant Harlequin între orele 11.00 – 23.00. Participanții la eveniment sunt rugați să sosească la restaurant la ora 20.30, pentru ca evenimentul să se desfașoare în condiții optime. După ora 20.30 rezervarea expiră.Eveniment susținut de: Expertissa Constanța, Zile si Nopți, Pure Fitness, Maritimo și Magic FM.