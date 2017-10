Concert eveniment, pe plaja Liberty Parade Arena

Un concert eveniment „A whole new world” va avea loc pe 2 august, începând cu ora 20, pe plaja Liberty Parade Arena, din Mangalia. Timp de două ore, iubitorii muzicii vor asculta șlagăre din repertoriul Queen, The Beatles, Dona Summer, Michael Jackson, Abba, George Gershwin, s.a. Conducerea muzicală este asigurată de Ionuț Pascu, iar Daniela Vlădescu, Smaranda Drăghici, Doru Iftene, Răzvan Săraru, Ionuț Pascu sunt soliștii care vă vor încânta. Soliștii vor fi acompaniați de Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Adrian Stanache este maestrul cor.