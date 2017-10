Concert Emeric Imre, în Club Doors

Campania „Music for Autism”, ce a debutat în Constanța în urmă cu patru ani, continuă în Club Doors cu un concert oferit de Emeric Imre, programat să aibă loc astăzi, de la ora 20.Evenimentul vine în sprijinul campaniei „Music for Autism”, ce are ca scop strângerea de fonduri pentru utilarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” din Constanța. Finanțarea obținută în urma concertului va servi la utilarea unei săli de muzică, cât și la achiziționarea altor materiale necesare în terapiile ce vizează integrarea profesională și socială. O altă parte a fondurilor strânse se vor direcționa către Asociația de Terapii Suportive Hipoterapia - ce oferă terapie cu ajutorul cailor pentru copiii cu dizabilități.Prețul unui bilet este de 30 lei.