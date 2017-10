Concert de pian la Muzeul de Artă

Demonstrație de grație și talent – duminică seara, la Muzeul de Artă Constanța. Doi tineri pianiști din Mangalia au susținut un concert cu ocazia sărbătorii Sfintei Marii. Maria Vangu, de zece ani, și Adrian Niculescu, de 13 ani, elevi ai Școlii „Gala Galaction”, din Mangalia, au smuls ropote de aplauze invitaților. Artiștii au interpretat piese din repertoriul clasic, sub îndrumarea prof. Magdalena Matenciuc. Maria Vangu este o elevă eminentă și face pian de trei ani, iar la Olimpiada de muzică – faza pe județ, a obținut punctaj maxim. Maria a mai participat, în 2006, și la concursul „Jeunesses Musicales“, organizat la București. Spune că vrea să urmeze o carieră muzicală. Adrian Niculescu face pian de cinci ani și ne-a declarat că participă la astfel de concerte cam de șapte ori pe an. Cu toate acestea, ne-a declarat că, pe viitor, muzica va rămâne doar un hobby pentru el.Demonstrație de grație și talent – duminică seara, la Muzeul de Artă Constanța. Doi tineri pianiști din Mangalia au susținut un concert cu ocazia sărbătorii Sfintei Marii. Maria Vangu, de zece ani, și Adrian Niculescu, de 13 ani, elevi ai Școlii „Gala Galaction”, din Mangalia, au smuls ropote de aplauze invitaților. Artiștii au interpretat piese din repertoriul clasic, sub îndrumarea prof. Magdalena Matenciuc. Maria Vangu este o elevă eminentă și face pian de trei ani, iar la Olimpiada de muzică – faza pe județ, a obținut punctaj maxim. Maria a mai participat, în 2006, și la concursul „Jeunesses Musicales“, organizat la București. Spune că vrea să urmeze o carieră muzicală. Adrian Niculescu face pian de cinci ani și ne-a declarat că participă la astfel de concerte cam de șapte ori pe an. Cu toate acestea, ne-a declarat că, pe viitor, muzica va rămâne doar un hobby pentru el.