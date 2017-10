Concert de jazz la S.N.C. cu Liviu Mărculescu şi Florian Lungu

Concert de jazz la S.N.C. cu Liviu Mărculescu și Florian Lungu

Marţi, 15 Septembrie 2009.

Joi, 24 septembrie, ora 19, Liviu Mărculescu revine cu un nou concert de Jazz, pe care îl va susține la Club S.N.C., alături de un invitat special - Florian Lungu, zis Moșu. Născut la Constanța, Liviu Mărculescu a auzit și a trăit muzica încă din copilărie, tatăl său fiind trompetist, fapt care l-a determinat să îmbrățișeze o carieră muzicală, optând pentru trombon, deși nici trompeta nu i-a displăcut niciodată. În 1982 a absolvit Conservatorul la Iași, iar primul său spectacol a avut loc tot pe scena clubului S.N.C., în 1975 (pe când era încă elev), cu orchestra de estradă a clubului, dirijată de maestrul Aurel Bucur. Primul loc de muncă al lui Liviu Mărculescu a fost ca muncitor necalificat la Șantierul Naval Constanța, iar acum, după 24 de ani, Liviu Mărculescu se reîntoarce pe scena S.N.C. Primul concert de jazz la care a participat a fost cu Big Band-ul Titel Popovici (1980), pe scena festivalului de jazz de la Sibiu, iar primul concert de jazz cu propria trupă a fost la Festivalul de jazz de la Brașov (1984), unde a cântat pentru prima oară în formula de duo cu regretata vocalistă și pianistă de jazz Anca Parghel, formulă care se regăsea sub titulatura Duo Anca Parghel - Liviu Mărculescu. După colaborarea timp de trei ani cu BigBand-ul Radio București, Liviu Mărculescu a revenit, în orașul natal, în orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Întâlnind muzicieni de valoare, a pus bazele band-ului Black Sea Jazz Constanța, care, în toamna aceasta, împlinește un an de existență. Liviu Mărculescu are o filozofie proprie: „Regrete cred că are toată lumea, pentru ceva, pentru cineva, pentru undeva, dar mă voi întreba mai târziu, după ce îmi voi face toată treaba; acum e cam devreme. Nu sunt filosof, dar să știi că se îndeplinește numai ce trebuie, sau poate ce ți-e dat să ți se îndepli-nească și nu știu cât ține de noi să schimbăm ceva”, spune artistul. Despre Florian Lungu, Liviu Mărculescu povestește: „Pe Moșu’ l-am cunoscut mai bine în 1984, când am ieșit pe scena festivalului de jazz de la Brașov împreună cu Anca în formula de duo. Ne-a susținut, ajutat, promovat, am făcut înregistrări în radio cu el ca profesionist de studio - și puțină lume știe că Moșu’ are ureche absolută. În timp, relația profesională s-a transformat în una de prietenie, pe care ți-o dă statul împreună pe aceleași scene timp de zeci de ani. Cine crezi că știe de ce i se spune Moșu'? E omul fără vârstă. Noi îmbătrânim pe lângă el. E o legendă a scenelor de jazz”.