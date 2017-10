Concert de excepţie la Harlequin

Concert de excepție la Harlequin

Harlequin Mamaia pregătește o seară cu muzică live de excepție, sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 21.30 cu cele mai bune piese pop-rock în interpretarea participantei la „Vocea României” Diana Arvinte și trupa Double Six. Câteva hituri interpretate cu succes de trupa Double Six care vor fi incluse în repertoriul evenimentului sunt: Save tonight - Eagle Eye Cherry, Scorpions - Holiday, Doobie Brothers - Long Train Running, 4 Non Blondes - What’s up, și multe altele. Biletul de intrare este 20 lei.