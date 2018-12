Concert de Crăciun. Regal Vienez, la Casa de Cultură din Constanţa

Concert de Crăciun. Regal Vienez, la Casa de Cultură din Constanța

Vineri, 28 decembrie, de la ora 19.00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, va avea loc un nou regal vienez, un concert extraordinar de Crăciun, ce va fi adus în orașul de la malul mării de către Ukrainian Radio Symphony Orchestra.Timp de mai multe decenii, activitatea Orchestrei a contribuit la îmbogățirea tezaurului culturii naționale muzicale, aceasta fiind înființată în urmă cu 89 de ani. De-a lungul timpului, colectivul a produs mai mult de 10.000 de înregistrări muzicale simfonice pentru Fondul Radio din Ucraina.În plus, ei au creat o colecție unică, ce cuprinde lucrările muzicii clasice naționale, creațiile compozitorilor ucraineni moderni și, desigur, capodoperele muzicii clasice mondiale.Orchestra a fost perfecționată printr-o colaborare cu dirijorii proeminenți ai secolului XX: Mykola Kolessa, Nathan Rakhlin, Oleksandr Klimov, Gennady Rozhdestvensky, Isaac Pain, Stefan Turchak, Arild Remmerit, Rikkardo Kapasso etc. Din anul 2005, Orchestra simfonică a fost condusă de Volodymyr Sheiko, dirijor șef și director artistic.În tot acest timp, sub bagheta sa, orchestra a interpretat capodopere precum: „Requiem” de G. Verdi; Simfonia nr. 9 de L. van Beethoven; Simfonia nr. 6, Patetica de P. Tchaikovsky; Simfonia nr. 2 de S. Rachmaninoff; „Requiem” și „Davidde Penitente” de W. A. Mozart etc.Totodată, sub supervizarea lui Volodymyr Sheiko ca și dirijor, Orchestra a înregistrat mai mult de 280 de capodopere ale muzicii mondiale și capodopere ucrainene, contribuind astfel la îmbogățirea tezaurului național radiofonic.Interpretările cele mai de succes ale Orchestrei au avut loc pe scenele principale ale capitalei Ucrainei, precum Societatea Națională Filarmonică a Ucrainei, Palatul Național al Ucrainei și Opera Națională a Ucrainei. De asemenea, participarea interpreților de operă de renume mondial și instrumentiștilor precum Jon Lord (compozitor și pianist la Deep Purple), Keiko Matsui (pianist de jazz, Japonia), Anatoliy Kocherga (bass, Austria), Anatoliy Solovyanenko (tenor, Ukraina), Zurab Sotkilava (tenor, Rusia) a devenit o adevărată împodobire a concertelor.Precizăm că orchestra a fost în ultimii șase ani în turneu prin 12 țări din Asia, Europa și Africa - în Coreea de Sud, Iran, Algeria, Tunisia, Spania, Portugalia, Italia, Franța, Olanda, Luxemburg, Belgia, Polonia și Belarus.Interpretările Orchestrei au impresionat profund publicul în cele mai de prestigiu săli de concerte ale acestor țări.★ ★ ★La Constanța, artiștii vor interpreta cel mai important repertoriu al Balului Operei din Viena, care va cuprinde opere ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman, Joseph Lanner și ale altor compozitori celebri ai muzicii vieneze din secolele XVIII și XIX.Prețul unui bilet este 120 și 150 lei, în funcție de locul ocupat în sală.