Concert de Crăciun, la Casa de Cultură din Constanţa

Concert de Crăciun, la Casa de Cultură din Constanța

Condusă de dirijorul Daniiel Zaharov și concert maestro Natalia Racenko, cei 27 de instrumentiști de primă clasă ai orchestrei susțin un turneu extins în marile orașe europene la finalul acestui an.Aceștia poposesc și pe meleaguri constănțene cu cele mai de seamă opere ale dinastiei Strauss: „Die Fledermaus”, „Tales Of The Vienna Woods Waltz”, „Artist‘s Live Valtz”, „Wiener Blut Waltz”, „Annen Polka”, „La Boheme”, „Musetta’s Waltz”, „Waltz From Eugene Onegin”, „Think Of Me (The Phantom Of The Opera )”, „Seven By The Beatles”, „Eine Kleine Nacht Musik”, „Omio Babbino Caro” și multe altele.Din cadrul orchestrei, face parte și binecunoscutul acordeonist de excepție Evgheni Nagruzza, care beneficiază de drepturile de autor acordate personal de Richard Galiano (acordeonistul numărul 1 al lumii), iar faimoasa soprană Marina Raddis, prim solistă a Operei Naționale din Chișinău, completează spectacolul cu feeria unei voci senzaționale.Sărbătorind 10 ani de tradiție pentru români, spectacolul Regal Vienez va delecta publicul și anul acesta cu o experiență unică în România: Regal Vienez. Biletele au fost puse în vânzare la prețurile de 100 și 120 lei.