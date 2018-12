Concert de colinde dedicat tuturor absolvenţilor Şcolii nr. 38

Concert de colinde dedicat tuturor absolvenților Școlii nr. 38

Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” din Constanța a derulat, la începutul acestei săptămâni, un eveniment extrem de frumos, prin care copiii le-au dăruit rudelor, prietenilor și cadrelor didactice prezente în sală momente emoționante, care le-au reamintit, cu siguranță de vremurile de mult apuse, când ei înșiși au fost copii.Și cum orice sfârșit de an nu se poate încheia decât cu urări de bine și colinde, conducerea unității de învățământ a decis să organizeze, anul acesta, un concert de colinde dedicat tuturor absolvenților unității de învățământ, realizat în cadrul proiectului educativ „Poveștile copilăriei”.Din program, nu au lipsit tradiționalele „Iată vin colindători”, „Colindul piticilor”, „Florile dalbe”, „Legănelul”, „Colind pentru mama”, „We wish you a Merry Christmas”, „O, ce veste minunată”, „Jingle Bells”, „Sorcova”, „Plugușorul” sau „Moș Crăciun cu plete dalbe”.„Când mi-a venit ideea organizării acestui concert de colinde, am avut în minte trei valori universale, pe care toți suntem datori să le perpetuăm: tradiție, familie, unire. Și acestea nu se puteau îmbina mai frumos decât în anul centenarului Marii Uniri - NOI să fim unirea: unirea dintre generații, dintre exigență și generozitate, dintre tradiție și inovare, dintre părinte și copil, dintre experiență și inocență. Prezența dumneavoastră împreună, foști și actuali elevi, profesori, părinți este grăitoare pentru educația din școala noastră, prin puterea exemplului.Mulțumesc invitaților care ne-au onorat cu prezența și care cred și înțeleg că învățământul românesc are o șansă, iar aceasta este bine exprimată la școala noastră. Nu uitați: cele mai importante investiții sunt educația și amintirile copiilor dumneavoastră!”, a declarat prof. Iris Sarchizian, directorul Școlii nr. 38.