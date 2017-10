Concert de An Nou la Teatrul "Oleg Danovski"

Intitulat „A Whole New World”, concertul de An Nou programat astă-seară, de la ora 18,30, susținut de Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, îl va avea la pupitrul dirijoral pe Ionuț Pascu. Soliști vor fi Madeleine Pascu, Daniela Vlădescu (București), Smaranda Drăghici, Doru Iftene, Răzvan Săraru.Biletele s-au pus în vânzare și se găsesc la Agenția Teatrului la prețul de 50 lei, 40 lei, 30 lei, 25 lei (în funcție de locul din sală), 20 lei (balcon), 15 lei elevi (în grup organizat), studenți, pensionari.