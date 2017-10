Concert cu moldovenii de la „Alternosfera“, în Club Doors

Sâmbătă, 15 februarie, de la ora 22, trupa „Alternosfera”, din Republica Moldova, va susține un concert în Clubul Doors. Recent, formația a câștigat titlul de Best Romanian Alternative Rock Band 2013. Concursul a fost organizat de către metalhead.ro, site-ul de rock nr. 1 din România și s-a bazat pe votul publicului, motiv pentru care moldovenii de la „Alternosfera” au decis să realizeze o serie de concerte pentru fanii din România. „Mulțumim celor care au votat Alternosfera la categoria - Best Romanian Alternative Rock Band, în pofida mai multor voci care reproșau că nu suntem o trupă din România. Da, suntem și vom rămâne o formație din Republica Moldova, care cântă și va continua să cânte în limba română. Muzica, și în particular muzica Alternosferei, nu are cetățenie sau naționalitate. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să decidă dacă votează în viitor cetățenia sau limba în care se cântă”, declara Marcel Bostan, membru al trupei. „Alternosfera” a lansat în martie 2013 albumul „Epizodia”, continuare a albumului „Virgula“, editat cu câteva luni înainte. Turneele de promovare ale celor două albume s-au desfășurat în 14 orașe din România și Republica Moldova, în fața a peste 50.000 de spectatori. Prețul unui bilet este de 25 de lei și se poate achiziționa în seara evenimentului.