Concert caritabil Mircea Vintilă, în clubul Doors

Mircea Vintilă revine week-endul acesta, la Constanța, pentru un eveniment de excepție organizat în Doors Club, în cadrul campaniei „Music for autism”. Membrul trupei Pasărea Colibri este unul dintre cei mai apreciați artiști folk, piesele sale aflându-se în topul preferințelor publicului care știe să prețuiască acest gen muzical.Cele mai cunoscute piese, dar și cele mai noi compoziții marca Mircea Vintilă pot fi ascultate, duminică, 3 decembrie, de la ora 20.00, la Doors Club. „Miruna”, „Popa Nan”, „Hanul lui Manuc”, „Adio, deci pe curând”, „Peste răbdări”, „Musette” sunt numai câteva dintre cântecele care vă vor răpi un zâmbet, o să cântați și o să fiți melancolici.Mircea Vintilă îi va avea alături pe instrumentiștii din trupa Brambura în acest spectacol ce marchează al cincilea an consecutiv în care cantautorul revine, în miez de noiembrie, pe scena din Doors Club Constanta.„Music for autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități, s-a bucurat încă de la început de succes, devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.Prețul unui bilet la concertul Mircea Vintilă este 40 de lei. Biletele pot fi achiziționate de la sediul clubului Doors, de pe strada Traian, nr. 68 A.