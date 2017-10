Concert caritabil la Teatrul „Oleg Danovski“

Sâmbătă, 22 iunie, de la ora 19.30, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, Harry Tavitian și Asociația Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina invită constănțenii la concertul de caritate „De la Arca lui Noe la Arca din Tăbăcărie”. Vor fi alături de Harry, în calitate de invitați, Aida Tavitian (voce), Cserey Csaba (percuție), Jean Baciu (percuție).„O altă bucurie e să o am alături în acest concert și pe fiica mea Aida Tavitian, așa cum m-a însoțit de multe ori la slujbele de la biserica Sfântul Mina și, din martie, la protestul nostru pașnic cu flori de pe pajiștea bisericii. Născută în 1976, Aida este absolventă a Universității de Muzică din București. Este profesoară de pian la Colegiul de Arte «Regina Maria» din Constanța. Aida a cântat în Corul Radiodifuziunii Române sub bagheta maestrului Aurel Grigoraș și a colaborat cu Corul Madrigal. Cântă jazz în diverse formule cu muzicieni constănțeni și în ultimii doi ani am cântat împreună în Constanța, București și Vama Veche”, scrie Harry Tavitian, mândru, pe un site de socializare.Fondurile obținute vor fi donate Centrului Arca pentru persoane cu dizabilități. Biletele au valoarea de 20 lei și se pot procura de la casa de bilete a Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” (în holul Teatrului).Biletele sunt fără loc, așa că e bine să nu întârziați la concert!