Concert caritabil de Crăciun

Duminică, 11 decembrie, la ora 18.30, ÎPS Teodosie va fi prezent la Concertul caritabil de Crăciun, eveniment organizat la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța (cartier Inel II, str. Ion Neculce nr. 2 A).Concertul va fi susținut de către Grupul bizantin „Sf. Vasile cel Mare”, al parohiei „Sf. Vasile cel Mare” (dirijor: protopsalt prof. drd. Marian Bostan), având ca invitați Corul „Belcanto” al Școlii gimnaziale nr. 39, „Nicolae Tonitza” din Constanța (dirijor: ierodiac. prof. drd. Calinic Savin), Corul „Sf. Dionisie Exiguul” al Seminarului Teologic Ortodox din Constanța (dirijor: arhid. prof. Ioan Adrian Clinciu) și alți artiști.De fondurile rezultate din această acțiune vor beneficia două surori: Daria-Maria, de 4 ani și 7 luni, și Diana-Georgiana Ardeleanu, de aproape 2 ani, ambele diagnosticate cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă (surditate). Diana-Georgiana are nevoie de proteze auditive, ce costă 8.000 lei, și tratament de specialitate, iar Daria-Maria are nevoie de continuarea tratamentului de logopedie și terapii de specialitate.Este al doilea an în care este organizat „Concertul caritabil de Crăciun” la biserica „Sf. Vasile cel Mare”. Toți colindătorii și copiii prezenți la concert vor primi cadouri pregătite de parohia „Sf. Vasile cel Mare”.