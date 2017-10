Concert Archi della Scala di Milano, la Teatrul „Oleg Danovski“

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un concert extraordinar susținut de celebra orchestră Archi della Scala di Milano va fi găzduit de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” pe 30 mai. Constănțenii vor putea asculta arii îndrăgite din opere celebre, interpretate de sopranele Stefania Spaggiari, Silvia Balisteri și de baritonul Andrea Rola. Din program vor face parte: P. Mascagni, „Cavalleria rusticana – Preludio”, W.A. Mozart, „Divertimento D Major KV 136", Jean Sibelius, „Andante Festivo”, Pietro Antonio Locatelli, „2 introduzioni teatrali in Re maggiore”, Antonio Vivaldi, „Concerto in La maggiore per archi“. În cea de-a doua parte a spectacolului vom putea asculta: W.A. Mozart, „Le Nozze di Figaro” - „Porgi amor” (Stefania Spaggiari), „Non piu’ andrai farfallone amoroso” (Andrea Rola), G. Puccini, „Tosca” - „Vissi d’arte, vissi d’amore” (Stefania Spaggiari), „Ed or fra noi parliam da buoni amici” (duet soprană - bariton), G. Verdi, „Rigoletto” – „Cortigiani vil razza dannata” (Andrea Rola), P. Mascagni, „Cavalleria Rusticana” – „Oh il Signor Vi manda” (duet soprană - bariton), G. Puccini, „Gianni Schicchi” – „Oh mio babbino caro”, G. Verdi, „Aida” – „Ciel mio padre” (duet soprană - bariton), G. Bizet, „Carmen” – „Votre toast” (Andrea Rola). Concertul va putea fi văzut și pe 29 mai, la Sala Palatului din București.