Concert Anti-Valentine's Day, în Club Doors

Trupa vocal instrumentală de două voci și o chitară - Țapinarii - cântă folk alternativ fără influențe. Singura trupă care are un turneu național Anti-Valentine’s Day, turneu ce luptă împotriva dulcegăriilor ipocrite. Au nouă materiale discografice, printre care best of-ul „2010 ani de folk alternativ”, apărut în 2010 și editat de Jurnalul Național în 50.000 de exemplare, și „Visul Românesc”, editat în 2013 în 20.000 de exemplare de Academia Cațavencu și reeditat în 2016.Fără Zahăr este o trupă de muzică și umor ce abordează mai multe genuri muzicale (hip hop, folk, rock, latino) pe versuri comice, de satiră socială, cu teme inspirate din viața satului. Stilul formației se construiește parodiind mediul rural în contextul tendințelor vremii, trasate de posturile de televiziune: mondenități, telenovele, știri cu crime și violuri, manelism etc. Bobo Burlacianu și Bobi Dumitraș sunt moldoveni de Dorohoi și nu-și uită nici graiul și nici atitudinea când urcă pe scenă!Împreună - Țapinarii și Fără Zahăr - construiesc un show de muzică, umor și stand-up pe care nu trebuie să-l ratați!Prețul unui bilet este 35 de lei.