Concert aniversar „Harry Tavitian 60", la Club Phoenix

„Prietenii de la Club Phoenix Constanța îmi fac o «Omagială», în calitate de sexagenar”, ne anunță cu umor jazzmanul constănțean Harry Tavitian. „Omagiala” va avea loc vineri, 23 noiembrie, la Clubul Phoenix și celebrează, după cum se înțelege, cei 60 de ani împliniți de artist anul acesta. Nu acum, ci pe 11 august.Despre ziua lui de anul acesta, dar nu numai, artistul a povestit, hâtru precum îl știm, pe blogul său: „Anul acesta ziua s-a scurs în tihnă. Am petrecut, la prânz, «bătrânește», cu fiica mea, nevasta și socrii. Seara, am fost la biserica Sfântul Mina și am cântat alături de băieții de la strana la slujba Paraclisului Maicii Domnului. Au fost și destui ani când mi-am sărbătorit ziua «prin muncă», adică am avut concerte. Prima oară, în 1982, la Costinești, unde apoi se crease o adevărată tradiție, pentru că Festivalul de Jazz era, în fiecare an, între 10 și 14 august. Totul a culminat cu anul 1986. Am cântat atunci în duo cu Corneliu Stroe suita «Musa Dagh», inspirată de romanul cu același nume al lui Franz Werfel. La sfârșitul concertului, dus de valul de entuziasm al publicului, Florian Lungu a anunțat ca e ziua mea. Am avut parte de unul din cele mai emoționante momente din viață, când cei 4.000 de spectatori din Teatrul de Vară mi-au cântat «La mulți ani!» într-un singur glas”. Vineri, artistul îi va avea alături pe fiica lui, Aida Tavitian - cu care a cântat prima oară, pe scenă, cu mare bucurie, acum un an tot la concertul aniversar -, pe companionul său Corneliu Stroe și pe fiica acestuia, Roxana Stroe, și, bineînțeles publicul, de fiecare dată numeros la concertele lui.