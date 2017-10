Concert aniversar de jazz, într-o atmosferă de familie

Harry Tavitian ne-a încântat, vineri seară, așa cum numai el știe s-o facă, însă atât de rar aici, în orașul său natal. Concertul aniversar care a dorit și să amintească publicului că Harry a devenit sexagenar anul acesta a fost întâmpinat cu mare bucurie de constănțeni. Iubitorii de jazz, în mare parte formați ori îndrumați chiar de artist la clubul pe care l-a ținut între anii 1978-1987 la Biblioteca Județeană Constanța, apoi prin seria celor 35 de „Ateliere de improvizație” susținute la Teatrul Dramatic și ulterior, la Muzeul de Artă și prin clubul redeschis prin fundația sa culturală în 1992, l-au aplaudat cu drag și încântare cântându-i în final „La mulți ani!”, pe ideea: chiar dacă ziua artistului a fost pe 11 august, niciodată nu este de prisos o urare din suflet.A început cu ritmuri de etno-jazz în care ritmurile tradiționale armenești și românești cu bluesul au mers clapă-n clapă: un vechi dans tradițional armenesc, urmat de muzicile lui Anton Pann (inclusiv cea după care s-a născut Imnul României). Apoi pe scenă au început a urca invitații săi foarte speciali cu care seara s-a împlinit într-o atmosferă caldă, de familie. Cu Aida Tavitian a cântat teme celebre din jazzul anilor 30. Duetul Harry - Aida a fost un fel de dialog cântat, o comunicare fluidă și caldă, ca între tată și fiică. A urmat apoi Roxana Stroe - o altă fiică - a prietenului său Corneliu Stroe (care a fost prezent în mod firesc pe scenă, între invitații speciali). Harry cu ritmurile sale a fost acompaniat de Roxana la chitară, cu succes în „Rock me like a man” și „Sweet home Chicago”. A urmat iar Aida cu o splendidă adaptare a celebrei „My favorite things”. Seara s-a încheiat explodând cu bucurie prin „When the Saints go marching in”, „When I’ll die I’ll live again”, „Route 66" și, într-un cvartet de excepție, „Santa Claus is coming”. Iar acestea sunt doar câteva din piesele și câteva frânturi de atmosferă care au croit o seară splendidă sub semnătura Harry Tavitian.