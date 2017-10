Concert Adrian Naidin, în Club Doors

Duminică, 7 februarie, de la ora 20.30, Doors Club invită constănțenii la un inedit concert marca Adrian Naidin. Un proiect muzical ce are în centru senzaționalele ritmuri de tobe ale lui Ionuț Micu.Celor doi artiști li se alătură invitații: Mircea Muntenița (chitară bass) și Andrei Bălașa (chitară solo).O revelație a ultimilor ani, atât pentru public, cât și pentru critică, pe Adrian Naidin constănțenii l-au remarcat în spectacolul „Caramitru-Mălaele, câte-n lună și în stele”, el fiind moderatorul duelului în versuri al celor două forțe ale teatrului românesc. Colaborator al lui Moby pentru coloana sonoră a filmului „The Necessary Death of Charlie Countryman” (un proiect de suflet al americanului Shia LaBeouf), Adrian Naidin a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”, la clasa prof. Gabriela Todor, care a avut un rol uriaș și decisiv în formarea lui ca violoncelist și Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Secția Violoncel și Muzică de Cameră.A debutat în 1998 ca artist instrumentist la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Între 2000 și 2003 a colaborat cu Teatrul Național București pentru muzica de teatru. Din 2001, este membru al Orchestrei Naționale Radio din București.Prețul unui bilet este 40 lei.