Concept de succes la Universitatea „Andrei Şaguna“ - întâi practica, apoi teoria

Concept de succes la Universitatea „Andrei Șaguna“ - întâi practica, apoi teoria

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de studenți selectați din anul final de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Andrei Șaguna” realizează, în perioada 9-11 ianuarie, studii asupra unor cauze civile aflate pe rol la Judecătoria Constanța. Studenții vor formula observații pe marginea dosarelor spețelor, sub îndrumarea directă a profesorilor din universitatea constănțeană. Activitatea se desfășoară la Judecătoria Constanța și va implica și asistarea la ședința de judecată a cauzelor respective.O comisie de cadre didactice, prezidată de profesorul coordo-nator Mihaela Mocanu, va evalua studiile de caz realizate de studenți, ce vor fi comparate ulterior cu sentința dată de judecă-torul în spețele analizate. La final studenții vor beneficia de acordarea unui certificat care atestă competențele și calificativul obținut, certificatul fiind purtător al unui număr de credite transferabile, care se adaugă la numărul minim obligatoriu ce se obține prin absolvirea facultății. Studiile de caz asupra spețelor vor fi prezentate în cadrul Clinicii Juridice pentru a fi supuse dezbaterii și pentru a asigura diseminarea cunoștințelor dobândite către ceilalți colegi.Activitatea se desfășoară sub egida Departamentului de Consiliere și Orientare Profesională care urmărește implicarea studenților în cât mai multe situații practice, având ca scop acumu-larea experiențelor necesare integrării facile și rapide pe piața muncii. Realizarea unor astfel de programe extracurriculare ajută studenții să acumuleze un plus de competențe și abilități corespunzătoare profesiei pentru care se pregătesc și pe care angajatorii le solicită de altfel în mod expres, universitatea încercând să implementeze un concept aplicat cu succes în universități din Elveția, Franța, Germania: întâi practica, apoi teoria.Studenții care optează pentru completarea activităților obligatorii prin participarea la programele pe care UAS le oferă în plus pentru fiecare specializare au avantajul de a se putea prezenta în fața angajatorilor cu experiență practică și cu un CV care va stârni cu siguranță interesul acestora.