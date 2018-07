Comuna în care niciun elev nu a luat bacul! Nici măcar PRIMARUL NU ARE EXAMENUL PROMOVAT, după 2 încercări

Pentru al doilea an consecutiv, un liceu din Gorj este primul pe lista rușinii la BAC. Niciunul dintre liceenii care au susținut examenul de Bacalaureat nu a reușit să-l și promoveze. În timp ce primarul dă vina pe profesorii care ar sta prea mult pe Facebook în timpul orelor, dascălii spun că elevii nu au fost interesați nici măcar de meditațiile gratuite. De altfel, nici edilul comunei, ajuns la 54 de ani, nu are diplomă de Bacalaureat. A încercat de două ori, fără succes. Așa că a decis să renunțe la școală.







Situația pare trasă la indigo de anul trecut. Nici atunci nu a promovat nimeni examenul.







La liceul din localitatea Turburea, s-au înscris să susțină examenul de Bacalaureat în acest an, 21 de candidați, însă doar 15 s-au și prezentat la examen. Cea mai mică notă a fost 1, iar cea mai mare, 8, la limba română. Chiar și în aceste condiții, nimeni nu a reușit să promoveze examenul.



„Poate și examenul este prea greu pentru unii dintre copii deoarece fiind copii deja slabi spre foarte slabi, că au intrat cu medii de 2 și de 3. Media de promovare e 6. Un copil de 2 să promoveze cu 6 e cam greuț”, spune Gheorghe Benegui, directorul liceului.



De altfel, și comuna este condusă de un primar, aflat deja la al treilea mandat, și care nu are diplomă de Bac.



„Am încercat doi ani la rând... o dată a venit campania electorală. N-am avut nicio șansă. Am 54 de ani. La vârsta pe care o am, ce-mi mai trebuie să mă mai duc”, spune Ion Bîrcă, primarul localității Turburea.



Liceul cu profil tehnologic din comună a fost înființat în 2013. Aici vin copii din cinci comune limitrofe. Învățătura nu pare punctul forte al primelor două generații care au studiat aici. Vinovați ar fi în ambele tabere.



„Chiulesc. Cu băieții de la Poliția Locală, îi luăm din baruri, îi ducem acolo. Sunt și profesori care, în timpul orelor se uită pe Facebook”, adaugă Ion Bîrcă, primarul localității Turburea



La meditațiile gratuite de la școală, nu veneau decât doi copii, spun profesorii, chiar dacă microbuzul școlii parcurgea câte 300 de kilometri zilnic să-i aștepte și să-i aducă la liceu. Acum liceul ar putea fi transformat în școală profesională.



„Nu vreau să scuz în niciun caz pe nimeni. Este consecința unei admiteri care permite elevilor să ajungă liceeni cu medii de admitere cuprinse între 1 și 3”, afirmă Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj .



La un alt liceu, în Stoina, este aceeași situație. În Gorj, 60,61% din candidați au promovat BAC-ul. Peste 1.000 din cei 3.000 de liceeni au depus contestații și așteaptă rezultatele finale ce vor fi afișate pe 9 iulie.







sursa: digi24.ro