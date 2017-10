Competiţia viitorilor ingineri mecatronişti, în această seară, la Noaptea Cercetătorilor

Competiția viitorilor ingineri mecatroniști, în această seară, la Noaptea Cercetătorilor

Profesorii, elevii, părinții și bunicii sunt așteptați, astăzi, să se alăture tinerilor cercetători, la Centrul Comercial Vivo, unde aceștia îi vor introduce în tainele științelor, prin experimente atractive.Evenimentul se desfășoară începând cu ora 17, în cadrul Nopții Cercetătorilor, una dintre cele mai populare inițiative ale Uniunii Europene care vizează publicul larg și urmărește să faciliteze interacțiunea cu știința, într-un mod amuzant.În cadrul acestor activități, 13 echipe de elevi vor participa la concursul de creativitate tehnică-științifică MiniROV. Competiția se desfășoară sub auspiciile ESSERO, o entitate educațională a Agenției Spațiale Române. Cu numai câteva ore înainte de concurs, am reușit să pătrundem în interiorul laboratorului din Centrul de Cercetări al Elevilor, din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Am găsit acolo o atmosferă de lucru, într-o liniște deplină, în care mai multe echipe lucrau de zor la mese, pregătindu-și miniroverele pentru marea cursă din această seară. Alături de elevi l-am înâlnit și pe profesorul de fizică Ion Băraru, coordonatorul centrului, și îndrumătorul echipelor constănțene.„Am inițiat pentru prima dată un concurs național de minirovere, dedicat liceenilor. Fac acest lucru în calitate de ambasador al spațiului, unul din cei opt ambasadori din România. Am considerat că este necesar ca elevii să-și manifeste cunoștințele de matematică, tehnice și inginerești în interiorul acestui concurs astfel încât să se implinească ceea ce fac la școală cu ceea ce sunt pasionați să facă”, ne-a explicat profesorul Băraru.Miniroverele vor trebui să parcurgă o distanță, să urmeze o linie și un traseu pe un teren care simulează terenul planetei Marte. Echipele din județul Constanța au trecut de mai multe etape eliminatorii.„Până acum am reușit să punem toate circuitele, să vedem dacă funcționează corect și urmează partea de programare. Va fi o competiție dificilă. Toate roverele sunt identice și toți am avut același kit, deci contează foarte mult creativitatea fiecăruia dintre noi ce va face robotul nostru”, ne-a spus unul din elevii participanți la concurs.Așadar, oricine dorește să-i susțină pe constănțeni este așteptat, astăzi, de la ora 17.00, la Noaptea Cercetătorilor.