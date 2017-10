La Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului de la Constanța,

Compania italiană „New Space Ballet“ prezintă „Coppelia“ la Teatrul „Oleg Danovski“

Un eveniment de anvergură va avea loc la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” în perioada 15 octombrie - 8 noiembrie: Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, care va reuni soliști constănțeni, dar și din țară și din străinătate. Seria de manifestări debutează pe 15 octombrie, cu spectacolul „Nabucco”, de G. Verdi, în interpretarea soliștilor Ionuț Pascu, Madeleine Pascu, Stela Sârbu, Sorin Drăniceanu (Craiova), Răzvan Săraru, Mihaela Ionescu și Constantin Acsinte. Orchestra va fi dirijată de Gheorghe Stanciu. Pe 17 octombrie, sub titulatura „Școala Românească de cânt, între tradiție și modernitate” va avea loc Gala Tinerilor Interpreți, eveniment organizat împreună cu Universitatea „Ovidius”. Pe 18 octombrie urmează Gala de Balet, care îi va avea ca protagoniști pe bucureștenii Gigel Ungureanu, Corina Dumitrescu, Ovidiu Matei Iancu, Adina Tudor și pe artiștii constănțeni Horațiu Cherecheș, Monica Cherecheș, Aliss Tarcea, Irina Ganea Mihaiu, Adrian Mihaiu și Eliza Maxim. Opera Comică din București va prezenta, pe 20 octombrie, spectacolul „Gianni Schicchi”, de G. Puccini, pe 22 octombrie urmând ca pe scena Teatrului „Oleg Da-novski” să urce soliști din Con-stanța, din țară și din străinătate, care vor participa la Gala de Operă. Îi vom putea vedea pe: Laura Niculescu (Italia), Robert Nagy (București), Andra Naș (Cluj), Alfredo Pascu (București), Crina Zancu (București), Laura Dumitru, Răzvan Săraru, Elena Rotari, Roxana Cetali, Madeleine Pascu, Ionuț Pascu, Stela Sârbu și Constantin Acsinte. Orchestra va fi dirijată de Victor Dumănescu. Pe 24 octombrie, va fi prezentat spectacolul „Aida”, de G. Verdi, în interpretarea soliștilor Akiko Hayakawa (Japonia), Andra Naș (Cluj), Stelian Negoescu (Craiova), Elena Rotari, Ionuț Pascu, Pompeiu Hărășteanu, Cătălin Țoropoc și Doru Iftene. „Răpirea din serai”, de W.A. Mozart, este un alt spectacol care nu s-a mai jucat de câțiva ani la Teatrul „Oleg Danovski”. Publicul constănțean va avea ocazia să îl vadă pe 29 octombrie, în interpretarea soliștilor Roxana Bageac, Mădălina Diaconescu, Doru Iftene, Ciprian Done, Ioan Ardelean și Constantin Acsinte. Dirijor: Răzvan Cernat. Serile de spectacole continuă la Muzeul de Artă, unde va avea loc un recital de lieduri, pe 30 octombrie. Evenimentul este dedicat centenarului Paul Constantinescu și îi va avea ca protagoniști pe Florin Diaconescu (București) și Vasilica Stoiciu (Iași). Ultima zi a lunii octombrie este dedicată concertului vocal-simfonic „Carmina Burana”, de Carl Orff, care se va desfășura sub bagheta dirijorului Radu Ciorei. Vor urca pe scenă: Ana Maria Mirescu, Basalic Iordache, Valentin Racoveanu, Corul de Copii al Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, dirijat de Horațiu Alexandrescu, Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă „Oleg Danovski”, sub coordonarea maestrului de cor Adrian Stanache. Duminică, 1 noiembrie, iubitorii de balet vor putea vedea spectacolul „Peer Gynt”, de Edvard Grieg, în interpretarea soliștilor: Horațiu Cherecheș, Aliss Tarcea, Monica Cherecheș, Irina Ganea Mihaiu, Mircea Crăciun și Ștefan Răuț. Cei care vor să vadă sau să revadă „Cavalleria Rusticana. Paiațe” au această posibilitate pe 5 noiembrie. Din distribuție: Roxana Cetali, Daniel Stoica, Gabriela Dobre, Ștefan Ignat, Raluca Ciocă, Alfredo Pascu, Stela Sârbu, Ioan Ardelean și Ciprian Done. În ultima zi a Festivalului, Compania italiană de balet „New Space Ballet” va prezenta spectacolul „Coppelia”, pe muzică de Léo Delibes. Coppelia este o adaptare după nuvela „Der Sandmann / Moș Ene”, scrisă de E.T.A. Hoffman acum aproape 200 de ani. Baletul „Coppelia” a avut premiera acum 100 de ani în Paris, coregrafia fiind realizată de Arthur Saint-Leon, maestru coregraf al Operei din Paris din acea vreme. Festivalul, ajuns la cea de-a XXXV-a ediție, este organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Consiliul Județean Constanța, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.