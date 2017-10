Comorile din adâncurile Mării Negre ar putea ieşi la suprafaţă

Comorile din adâncurile Mării Negre ar putea ieși la suprafață

Cu puțin timp în urmă, la Bruxelles, a avut loc o sesiune științifică cu subiectul „Protecția patrimoniului cultural subacvatic”, la care au participat mai multe țări din UE, printre care și România, prin reprezentatul Constantin Chera, arheolog la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Cercetarea domeniului arheologiei subacvatice a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, datorită echipamentului de specialitate pentru localizarea navelor scufundate, a artefactelor sau a construcțiilor inundate create de strămoșii noștri.Evoluția mijloacelor tehnice este un factor important care ne poate ajuta să cunoaștem istoria civilizației noastre. Fiecare element nou descoperit în patrimoniul subacvatic poate contribui la îmbogățirea, cu cel puțin o pagină, a istoriei noastre.Vestigii submarine lângă ConstanțaMediul subacvatic este un depozit generos al patrimoniului cultural și oferă cantități serioase de materiale pentru cercetare și valorificare, având în vedere, că până acum, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au fost aduse în ultimele decenii fel și fel de amfore, ancore, oseminte și alte obiecte care de obicei se găsesc pe anumite tipuri de epave. Acest lucru i-a dus pe arheologi cu gândul că sub apele Mării Negre s-ar ascunde întregi așezări litorale cu povești deosebite.Din cauza ultimei glaciațiuni, nivelul mării a crescut cu aproximativ 75 de metri, ceea ce a dus la inundarea regiunii pe care noi o cunoaștem astăzi ca „Marea Neagră”. Arheologii constănțeni spun că pătrunderea apei Mării Mediterane în regiune a inundat probabil un număr foarte mare de situri arheologice.Cum protejăm viitoarele descoperiri de sub Marea NeagrăCea mai importantă măsură care a fost propusă pentru protejarea artefactelor subacvatice de la malul mării este „o mai bună supraveghere a vestigiilor”.Proiectul care încă așteaptă finanțare ar trebui să aducă sub apele Mării Negre un sistem de supraveghere complex, pentru a monitoriza toate dovezile existente ale istoriei umane, împiedicând astfel activitățile adverse survenite de la om în apă.Acest sistem există deja pe piață, nu trebuie inventat sau construit, nu se mai așteaptă decât implicarea organismelor publice și private, dar, de asemenea, și resurse financiare din partea autorităților responsabile.Pentru a descoperi mai multe vestigii arheologice, este necesară, de asemenea, intervenția unei tehnologii foarte avansate. Având în vedere că există situații când stratul arheologic se află adânc îngropat sub stratul gros de nisip, o aparatură complexă, care poate săpa la mare adâncime și filma în același timp, poate ajuta arheologii să determine configurația structurilor respective, dacă sunt sau nu vestigii arheologice.„Un al doilea punct important pe ordinea de zi a evoluției arheologice viitoare este restaurarea și con-servarea obiectelor descoperite sub apă, de la cele mai neînsemnate la cele mai mari. Astfel, pentru a continua cercetările sub apele Mării Negre avem nevoie de specialiști care să ne ofere analize detaliate, apoi substanțe cu acțiune rapidă, astfel încât să putem trata în mod adecvat diferite tipuri de obiecte, de îndată ce sunt recuperate din apă și scoase la aer”, ne-a declarat Constantin Chera.