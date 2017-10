Comorile Constanţei. Povestea Farului ridicat de genovezi şi reclădit de englezi

Comorile Constanței. Povestea Farului ridicat de genovezi și reclădit de englezi

Unic ca arhitectură, un simbol al Constanței, Farul Genovez a călăuzit calea marinarilor secole la rând. Grosimea și rezistența zidurilor masive i-a impresionat pe turci, iar genovezii s-au mândrit cu acest far în toată lumea. Este amplasat între Cazino și Comandamentul Marinei Militare Române, în apropierea statuii cu bustul poetului Mihai Eminescu.Farul Genovez a fost construit în jurul anului 1300 de către negustorii genovezi ca un omagiu adus acestor comercianți care au pus bazele comerțului maritim din zonă. În locul ruinelor vechiului far genovez se construiește un far de piatră în anul 1822. Și acesta este distrus parțial, ridicându-se de această dată un far din lemn. Compania britanică Danube & Black Sea Railway ia în concesiune portul Constanța, înălțând Farul Genovez (denumit astfel în amintirea vechiului far), care a funcționat între 1861 și 1903. Este aceeași societate de construcții din Anglia, care a executat calea ferată pe ruta Constanța - Cernavodă și noul port al Constanței.George Varsami, custodele Muzeului Portului din Constanța, ne-a declarat că acest far a fost restaurat de inginerul de origine armeană Artin Aslan: „Bătea pe o rază de 10 mile marine și era alimentat cu lămpi cu becuri carcel. În mijlocul farului a fost încastrată o sculptură - o corabie - din perioada antică. Astăzi, acest far nu mai este funcțional”.Farul, monument de arhitectură, are un turn de formă octogonală, având baza de secțiune pătrată și o cabină metalică la partea superioară, comandată de Artin Aslan în Franța. Are o înălțime de 17 metri și este construit din blocuri de piatră naturală. Aceste blocuri sunt cioplite pe toate fețele și unite între ele cu mortar făcut din var și nisip de mare. Având o formă octogonală, farul are în interior o scară în formă de spi-rală, cu 53 de trepte. Particula-ritatea acestui far este că lumina lui nu se rotea.Carmen Dropol, reprezentantul Uniunii Armenilor din România, a declarat că, pe vremuri, edificiul a aparținut comunității armene, iar acum a sosit momentul de a dezveli o placă de comemorare în prezența autorităților locale.Uniunea Armenilor din România, filiala Constanța, împreună cu Primăria Municipiului Constanța și Direcția Județeană pentru Cultură Constanța inaugurează sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 10, noua plachetă de patrimoniu cultural de pe Farul Genovez din Constanța.