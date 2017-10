"Comoara" lui Porumboiu – premiul Un Certain Regard, la Cannes

Sâmbătă seară, filmul „Comoara”, în regia lui Corneliu Porumboiu a câștigat premiul „Un Certain Talent” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, informează site-ul festivalului. Juriul care a stabilit câștigătorii ediției din acest an la secțiunea Un Certain Regard a fost prezidat de Isabella Rossellini și i-a mai avut în componență pe Haifaa al-Mansour (regizor — Arabia Saudită), Panos H. Koutras (regizor — Grecia), Nadine Labaki (regizoare și actriță — Liban) și Tahar Rahim (actor — Franța).Astfel, premiul Un Certain Regard a fost acordat filmului „Hrutar” („Rams”) regia Grimur Hakonarson, premiul Juriului a revenit peliculei „Zvizdan” („The High Sun”) regia Dalibor Matanic, distincția pentru Cel mai bun regizor a fost câștigată de Kiyoshi Kurosava pentru „Kishibe no tabi” („Journey to the Shore”), în timp ce Promising future prize a fost acordat ex aequo producțiilor „Masaan” — regia Neeraj Ghaywan și „Nahid” — regia Ida Panahandeh.Filmul lui Corneliu Porumboiu - „Comoara” spune povestea a doi bărbați care trec printr-o mulțime de întâmplări surprinzătoare în încercarea lor de a descoperi o comoară. Toma Cuzin, Adrian Purcărescu și Corneliu Cozmei fac parte din distribuție. Ediția 68 a Festivalului de Film de la Cannes a început pe 13 mai și se va încheia astăzi.