Hal de turism cultural în Dobrogea, după „rețeta“ românească

Comoara ignorată! Cum ne batem joc de istorie

Aceste situri, unice în lume, întinse de-a lungul și de-a latul Dobrogei, nu fac decât să ateste perioadele glorioase și bogate ale zonei. Dacă s-ar dori măcar o zi din an să se pună pe hârtie ce ar însemna dezvoltarea turismului cultural în Dobrogea, aleșii ar conștientiza că, pe lângă imaginea, notorietatea, înflo-rirea turismului, a țării, s-ar crea sute de locuri de muncă permanente pentru niște meserii pe cale de dispariție, cum ar fi arheologii muzeografi, restau-ratorii, plus alte slujbe, precum gardieni, supraveghetori.O întreagă industrie s-ar naște pe lângă acest turism cultural. Degeaba avem peisaje de o frumusețe nemai-întâlnită, degeaba ne-a dat Domnul câte-n lună și-n stele, că astăzi, în 2015, dacă vrei să vizitezi o cetate din județ, ba te pierzi din cauza lipsei indica-toarelor, ba îți rupi mașina din cauza drumurilor proaste. O hartă turistică cu aceste cetăți nu există, iar localnicii, dacă îi întrebi, habar nu au despre istoria locului în care s-au născut. Stăm pe o bogăție culturală de neimaginat, dar cu toate acestea, cetă-țile se descompun, cad în fața noastră, în timp ce autoritățile dorm.Șeful Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Gabriel Custurea, consideră că singura șansă a turismului cultural este să încapă pe mâna americanilor: „Să le dăm americanilor și scăpăm de grijă. Măcar știm sigur că ei ne vor promova toată istoria! Noi nu suntem în stare să administrăm aceste situri! Degeaba le dai în sarcina muzeului, dacă nu asiguri ca minister și bani!”.În afară de Tomis și Callatis, accesibile și mai cunoscute, așezările romane sau bizantine precum Enisala, Adamclisi, Capidava, Ulmetum sunt străine inclusiv localnicilor. Situl Adamclisi nu este vizitat, deși ușor accesibil, drumul este bun, dar lung pentru cei dornici să viziteze. La Histria, stăm ceva mai bine, noroc cu turiștii de croazieră. Sacidava, de o valoare impresionantă, ar putea rivaliza cu Capidava, situată tot pe malul Dunării, între Dunăreni și Rasova, o altă zonă ocolită de turiști pentru că și aici riști să-ți rupi mașina pe drumul plin de hârtoape. La Păcuiul lui Soare, lângă Dervent, Custurea spune că nici paznici nu mai sunt. Un ponton, o barcă cu care să plimbi turiștii, ar fi binevenite, dar nu are cine să le facă. La sud de Cernavodă, o cetate dublă, Axiopolis, unde sunt depozite de armamente ale armatei din perioada interbelică, uitată și ea.„Putem avea un turism în care să folosim doar soarele și apa. Dobrogea ar putea deveni cea mai ecologică zonă din regiune“, spune directorul Custurea, dar nu se dorește acest lucru. Nicăieri în aceste zone nu există grupuri sanitare, un loc amenajat unde să mănânci, parcări nici atât. Deși Dumnezeu ne-a dat de toate, un proiect făcut cu cap - și care să nu urmărească doar să umple buzunarele unora sau altora - ar dezvolta întreaga zonă. Cristian Petru are 45 de ani și este pasionat de acest tip de turism. Cunoaște fiecare bucățică a Dobrogei pentru că a luat la picior tot ce înseamnă moștenire istorică, situri, de pe aceste meleaguri. Este sceptic că în următorii 20 de ani se va reuși scoaterea cetăților la lumină, din cauză că totul este lăsat în paragină. „Nu o dată, am văzut grupuri mici de turiști care pur și simplu abandonau excursia din cauza drumului! Nu mai zic de cei care rămâneau pierduți în mijlocul pustietății, din cauza indicatoarelor greșit amplasate”, a declarat Cristian Petru.Dacă cetățile grecești sau romane sunt neaccesibile, necunoscute local-nicilor, la fel se întâmplă și cu mănăstirile și peșterile din Dobrogea, și ele ascunse de ochii turiștilor. Peștera Liliecilor e situată la sud-vest de comuna Târgușor, lungimea galeriilor fiind de peste 480 m. Cele mai multe galerii și încăperi ale peșterii sunt zone de adăpostire a liliecilor în timpul verii și de hibernare în timpul iernii. Peștera de la Limanu, singura peșteră labirintică din țară, cu lungime de cca. 4.000 metri, este de departe cea mai lungă peșteră dobrogeană. Ramificarea de-a dreptul amețitoare a galeriilor este specifică. Alături de cele două se adaugă și Peștera Sfântului Ioan Casian.Toate aceste bogății sunt, din păcate, insuficient mediatizate localnicilor, de turiști nu mai vorbim. O hartă cu absolut tot ce înseamnă istorie dobrogeană nu există, cu puncte turistice, distanțe, traseu, atracții care să-l determine pe turistul străin să ne viziteze.