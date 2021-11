Comoara de la Topalu, Muzeul „Dinu şi Sevasta Vintilă”

La 80 de kilometri de municipiul Constanţa este o comună cu 2.000 de locuitori care adăposteşte o comoară. Este vorba despre colecţia de artă a doctorului Gheorghe Vintilă care în 1960 a donat comunei natale o impresionantă colecţie care numără 228 de lucrări de artă românească modernă de o valoare inestimabilă. În urma acestei donaţii, în casa părintească a doctorului se înfiinţează, în acelaşi an, Muzeul de Artă Dinu şi Sevasta Vintilă Topalu şi devine secţie a Muzeului de Artă Constanţa. Muzeul găzduieşte opere ale celor mai importanţi creatori români - Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gh. Petraşcu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Paciurea, Oscar Han, etc. Prin bogăţia şi valoarea colecţie, muzeul din Topalu este cel mai mare muzeu rural din Europa. Medicul Gheorghe Vintilă înfiinţează muzeul în memoria părinţilor săi, Dinu şi Sevasta Vintilă, învăţători în Topalu de care se leagă construirea, în 1920 a primei şcoli primare din sat. „Am ales Topalu din raţiuni sentimentale, pentru că el reprezintă obîrşia neamului meu. Stră-străbunii mei s-au născut la Topalu, ei fiind continuatori ai locuitorilor stabiliţi aici în cine ştie ce veac îndepărtat. Părinţii mei, Dinu şi Sevasta Vintilă s-au numărat printre animatorii culturali ai comunei”, scria în 1972 în revista Tomis, medicul Gheorghe Vintilă. Muzeul este deschis între orele 09:00 – 17:00 iar biletul de intrare costă 10 lei pentru adulţi, elevi şi studenţi 2,5 lei, copii sub 7 ani au intrarea gratuită.