Cum se pierd generații de copii valoroși și miliarde de lei

"Comoara" de la Palatul Copiilor - paragina întinsă pe 10 hectare!

Drama Palatului Copiilor din Constanța, de a fi hăituit și vânat pentru cele 10 hectare ale sale de teren nejudicios administrate, nu este nici pe departe găselnița actualului vicepreședinte al Consiliului Județean, Claudiu Palaz, că doar se știe prea bine faptul că și anterioarele sinistre conduceri „băleau“ după acest „obiectiv strategic“ pe care îl vedeau transformat, în discuțiile la un șpriț, într-o adevărată mină de făcut bani.Ieri, într-un raid ce își dorește să ofere cititorului starea construcțiilor ce datează de peste șase decenii și care se adaugă lungii liste a moștenirii comuniste, aveam să descoperim deplorabila paragină în care zac cele 10 hectare părăsite de… soartă.Din păcate, astfel s-au prezentat și oaspeților sosiți din orașe pe care le admirăm în concediile noastre, precum Târgu Mureș, Iași sau Craiova, care au participat la cea de-a VI-a ediție a Festivalului național de teatru antic pentru elevi, un frumos eveniment dedicat dezvoltării culturale a copiilor.Din capul locului, ne-a surprins faptul că, deși Palatul Copiilor dispune de un teatru de vară, aflat ieri cu lacătul pe porți, festivalul a fost găzduit în aceeași prost iluminată sală mare, cu toate că altele ar fi fost amintirile celor sosiți din țară la acest eveniment.Cât despre condițiile de cazare oferite de bungalourile din spatele bazinului de înot, probabil că cei găzduiți cunoșteau la ce să se aștepte, pentru că altfel e jenant ce am putut vedea la fața locului. Nu mai departe de gunoaiele din veci-nătatea… patului.E drept că-i vacanță și nici curțile unităților de învățământ constănțene nu arată impresionant, dar aici, totuși, au venit musafirii, parcă se făcea să fie primiți cu altă imagine.Și dacă sala de sport și bazinul de înot sunt închise că, deh, e vacanță, la karting, angajații trebăluiau, în vederea pregătirii activităților programate în week-end.Iar în timp ce terenul de fotbal se arde sub soarele dogoritor, peste drum, inutilul teren al fostului patinoar se adaugă sinistrele amintiri cu care au plecat oaspeții din țară. Care vor avea ce po-vesti cu siguranță.„Nu ar mai fi venit mii de copii dacă suntem atât de jalnici“ În expunerea de motive la proiectul de hotărâre ce propune trecerea în ad-ministrarea CJC a complexului educativ multifuncțional Palatul Copiilor, vicepreședintele Claudiu Palaz afirmă la un moment dat: „Nu putem ignora faptul că imobilul - Complex Palatul Copiilor - nu oferă beneficiarilor serviciilor sale (copiilor) condiții optime pentru a-și desfășura activitățile cultural-educative și sportive”, adăugând că „Ministerul Educației, în calitate de administrator al acestui complex, nu a dovedit capacitatea de a investi în asigurarea funcționalității imobilului la standarde civilizate”.Întrebat cum comentează decizia de trecere din administrarea ministerului în administrarea CJC, prof. Cosmin Badea, directorul Palatului Copiilor, a declarat că nu este afectat cu nimic atâta timp cât copiii au un loc unde vin cu drag să se simtă bine.„Dacă ar fi fost atât de jalnice condițiile de la Palat, nu am mai fi avut în anul școlar 2015-2016 peste 2.800 de copii înscriși la cercuri și nu am mai fi organizat atâtea competiții naționale”, afirma cu mândrie prof. Badea.Pe de altă parte, sunt persoane care afirmă că, până la venirea sa pe această funcție, fostul director Ilhan Mustafa ar fi colaborat mai bine cu „chiriașii”, aducând venituri substanțiale, chiar și de imagine, Palatului Copiilor.Cert este că cele 10 hectare din buricul târgului „fac cu ochiul” multor investitori și ar fi păcat să asistăm cum se distruge o extrem de valoroasă bază sportivă și apare cine știe ce alt epicentru al pițiponcelilor.Și asta în timp ce prea mulți copii con-stănțeni petrec vacanța mare cu tabletele în mână și cu ochii în calculatoare, în timp ce la Palatul Copiilor constănțeni deștepți ar fi putut atrage miliarde din activități de timp liber, fie și pe... persoană juridică, dar legal constituită.Asupra acestui subiect vom reveni în edițiile viitoare, publicând puncte de vedere ale unor foști directori ai Palatului, dar și opiniile Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației.