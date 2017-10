Comoara ascunsă a Tomisului. „Pe strada Mircea se află peste 200 de morminte“

5

Despre Velociraptorul urban

Prin natura meseriei,am avut ocazia sa particip la o "negociere" intre primarul din Harsova si un cercetator stiintific,responsabil al muzeului Carsium(nu dau nume). Spre deosebire de primarul Constantei,primarul de la vremea aia,dorea sa valorifice comorile arheologice din orasul lui.La randul lui,cercetatorul stiintific isi iubea meseria.Am mai spus si cu alte ocazii,arheologii fac parte dintr-o "specie" rara de meseriasi.Sunt un fel de "Rara Avis",pasari singuratice obligate sa traiasca in jungla ignorantilor. Stiu ce spun.Pe scurt,primarul dorea sa aduca turisti in orasul lui,in schimb arheologul nu era dispus sa faca compromisuri de dragul turistilor. In general,turistii distrug.In plus,constructiile aferente sitului arheologic,ar fi putut afecta vestigiile arheologice.Amandoi aveau dreptate.Unul a dorit sa valorifice comoara din orasul lui,altul nu era dispus sa renunte la stiinta.Greu de impacat.Intalnirea a ramas in coada de peste.Bani se gaseau,le lipsea in schimb un liant.Lipsea cineva care trebuia sa faca legatura intre stiinta si "fluxul financiar"(Fagadau versetul 16).Cucii neamului erau ocupati cu alegerile.Asta a fost un caz fericit,cand un armasar s-a intalnit cu o pasare singuratica.Dar ce te faci cand o Pasare Rara se intalneste cu un Raptor Urban ? Nici nu-mi vine sa ma gandesc.Sa va dau un exemplu cand un papagal se intalneste cu un Velociraptor. Velociraptorul este un fel cucuvea preistorica.Un papagal istoric de la Universitatea Ovidius(nu spui cine) a fost intrebat ce parere are despre velociraptorul care se imbraca in costumul lui Cezar. Papagalul a raspuns ca asa se invata istoria.Sa ne traiti domnule profesor ! Sa dau un exemplu cand un grup de curcani pleaca in vizita de lucru la Constanta.Cam prin anul 2009 citesc in ziar ca un grup de curcani de patrimoniu din Bucuresti au facut o vizita la Muzeul de Arheologie din Constanta.La plecare,curcanii istoriei au tinut sa faca o fotografie pe scarile muzeului si sa acorde o declaratie de presa.Toti curcanii l-au cantat pe Basescu aflat la 250Km distanta de Constanta.Basescu era vinovat ca nu s-a ocupat de problemele Tomisului.Ei nu au avt curajul sa-i ciuguleasca pe Mazare si pe Nicusor Constantinescu,doi velociraptori aflati la 200 m distanta de ei. Intr-un final,inaripatele si-au lut zborul spre Histria ca sa verivice daca cetatea nu a fost lotizata si retrocedata raptorilor din zona.