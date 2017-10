Comitete de gripă în toate instituţiile de învăţământ

Avem o nouă structură protectoare

Comitete de gripă în toate instituțiile de învățământ

Cele trei cazuri de gripă porcină confirmate ieri, la Constanța, nu au fost, din fericire, depistate în rândul elevilor și sperăm ca lucrurile să rămână așa. Totuși, pentru o gestionare cât mai eficientă a situației, deloc îmbucurătoare, ca urmare a înmulțirii zilnice a confirmărilor mai ales la Iași, ieri, la prima oră, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării împreună cu cel al Sănătății au semnat în comun și au transmis un plan de măsuri către toate forurile de învățământ din țară. La Universitatea „Ovidius”, rec-torul Victor Ciupină ne-a declarat că, într-o primă fază, vor fi achiziționate măști protectoare pentru secretarele și casierele instituției, care intră în contact cu un numeros public. „Vom dispune dezinfectarea zonelor circulate intens și recomandăm tuturor cu insistență vaccinarea. Gestionăm o comunitate numeroasă, de peste 22.000 de persoane, și trebuie să fim foarte atenți!”. La Inspectoratul Școlar Județean Constanța, președinte al comitetului de gripă a fost numită ieri prof. Vianora Avădanei, inspector școlar general adjunct, care, împreună cu Daniela Diaconu, inspector management, și Elvira Nica, inspector activități formale și non-formale, vor încerca să țină sub control o situație foarte delicată. „Planul de măsuri pe baza căruia acționăm zilele acestea a fost pus în aplicare încă de la 15 septembrie, când în ședințele cu părinții au fost făcute cunoscute formele de transmitere, dar și măsurile de prevenire a gripei porcine. De asemenea, astăzi (ieri, 4 noiembrie – n.r.) am trimis către toate unitățile școlare afișele puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică privind transmiterea și prevenirea gripei AH1N1". Și întrucât suntem convinși că părinții se tem că de la o zi la alta în școala unde învață copilul lor ar putea fi depistat vreun caz de gripă, le aducem la cunoștință că planul de măsuri prevede închiderea clasei în cazul confirmării unui elev cu AH1N1 pe timp de șapte zile, iar în cazul confirmării a trei cazuri din clase diferite se închide școala tot șapte zile. Interval în care directorul are obligația să facă aerisirea, curățenia și dezinfecția instituției. Profesorii care intră primii la orele de clasă au obligația de a efectua un triaj epidemiologic, chestionând fiecare elev cu privire la starea de sănătate a celor prezenți. Tot zilele acestea, școlile trebuie să își procure două pachete de măști din farmacie, urmând ca din partea Direcției de Sănătate Publică să primească dezinfectant. Din ce bani vor fi cumpărate măștile nu e greu de ghicit, dar acum ce rost mai are, stimați părinți, să ne zgârcim, când la mijloc e sănătatea propriului copil. Cu o condiție: să mai și existe în farmacii aceste măști.