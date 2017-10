Comentarii preluate de pe site-ul protv

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Doar un gând... de Tourniquet Știți ce? Ăsta nu e nici primul, nici ultimul an în care este prezent un astfel de comportament față de boboci. Chiar dacă în anii anteriori nu a fost filmat (sau poate da), nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Și da. Nu mai dați vina pe cei de-a 12-a, că se știu ei cei care au participat la așa absurdități. Ce-ar fi ca cel care a filmat și cei care au luat parte la acest «ritual» să plătească pentru tot? Cam așa ar trebui. Sper să îi sancționeze cât mai dur posibil. Doamna directoare nu este deloc delăsătoare, ci foarte eficientă, spre nenorocul acestor puști retardați cărora li se pare nostim să își bată joc de cei mai mici ca ei și nu numai. Altădată, gândiți-vă de două ori înainte să săvârșiți ceva stupid de idiot”. „Eroare... de Me Bun... Țin să precizez că de anul ăsta nu se mai formează nici un cadru în timpul liceului, pentru că s-a scos profilul pedagogic, ci devin doar instructor-animator. Și eu am absolvit liceul acela, dar tot cam așa era și pe vremea mea... Numai băiețașii șmecheri de la MATE-INFO și ȘTIINȚE SOCI-ALE. Deci... cu mate-info sau științe sociale nu prea ies cadre didactice... Cercetați înainte să dați știrea... Nu băgați toți elevii în aceeași oală”.„Doar un gând... de Tourniquet Știți ce? Ăsta nu e nici primul, nici ultimul an în care este prezent un astfel de comportament față de boboci. Chiar dacă în anii anteriori nu a fost filmat (sau poate da), nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Și da. Nu mai dați vina pe cei de-a 12-a, că se știu ei cei care au participat la așa absurdități. Ce-ar fi ca cel care a filmat și cei care au luat parte la acest «ritual» să plătească pentru tot? Cam așa ar trebui. Sper să îi sancționeze cât mai dur posibil. Doamna directoare nu este deloc delăsătoare, ci foarte eficientă, spre nenorocul acestor puști retardați cărora li se pare nostim să își bată joc de cei mai mici ca ei și nu numai. Altădată, gândiți-vă de două ori înainte să săvârșiți ceva stupid de idiot”. „Eroare... de Me Bun... Țin să precizez că de anul ăsta nu se mai formează nici un cadru în timpul liceului, pentru că s-a scos profilul pedagogic, ci devin doar instructor-animator. Și eu am absolvit liceul acela, dar tot cam așa era și pe vremea mea... Numai băiețașii șmecheri de la MATE-INFO și ȘTIINȚE SOCI-ALE. Deci... cu mate-info sau științe sociale nu prea ies cadre didactice... Cercetați înainte să dați știrea... Nu băgați toți elevii în aceeași oală”.