Comedia „Bună! Ce faci?” ajunge la Constanţa

Comedia „Bună! Ce faci?” ajunge la Constanța

Unul dintre cele mai îndrăgite filme românești ale începutului de an, „Bună! Ce faci?”, ajunge și la spectatorii din Constanța, după ce și-a câștigat câteva mii de fani în cinematografele din țară. Începând de vineri, 1 aprilie, filmul regizat de Alexandru Maftei va fi proiectat la Cityplex Tomis Mall. În această perioadă, filmul rulează și în competiția Festivalului Internațional de Film de la Vilnius, cel mai important eveniment de gen din Lituania. Primul lungmetraj de cinema al lui Alexandru Maftei a fost inclus în secțiunea principală „New Europe - New Names” - care adună cele mai interesante propuneri în materie de cinema din anul respectiv. „Bună! Ce faci?” are priză și peste Ocean: comedia este proiectată zilele acestea la Cleveland International Film Festival (24 martie - 3 aprilie), în competiția dedicată filmelor din Europa Centrală și de Est. Una dintre puținele comedii romantice realizate în România, „Bună! Ce faci?” este povestea a doi soți care, după 20 de ani de căsnicie, nu mai simt nici o atracție unul față de celălalt. Gabriel (Ionel Mihăilescu) este pianist, iar Gabriela (Dana Voicu) este patroana unei mici spălătorii de lux. Fiecare dintre ei își caută iubirea în altă parte și, după câteva nopți de chat nebun, amândoi sunt convinși că și-au găsit perechea. Nici unul nu bănuiește însă că partenerul de care s-a îndrăgostit pe Internet nu e deloc un necunoscut. Chiar dacă este deosebit de libertin în propriile relații sexuale, băiatul lor de 17 ani, Vladimir (Paul Diaconescu), este mai mult decât intrigat când le descoperă idila. În roluri secundare apar Ana Popescu, Sabrina Iaschevici, Adrian Păduraru, Antoaneta Cojocaru, Ioan Andrei Ionescu, Ioana Abur și Adriana Trandafir.