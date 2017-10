Colţul chimiştilor de elită

Catalogul evenimentelor școlare

Colțul chimiștilor de elită

Ştire online publicată Marţi, 20 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// În perioada 15-17 aprilie, la Universitatea Politehnică București s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a Concursului Național de Chimie „C.D. Nenițescu”. Din județul Constanța au parti-cipat elevi din patru licee: Liceul „Ovidius”, Liceul Internațional de Informatică, Liceul Teoretic „Traian” și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Cel mai bun rezultat l-a obținut Cristina Zotica, de la Liceul „Ovidius”, fiind distinsă cu premiul II, în condițiile în care gradul de dificultate a subiectelor la acest concurs este deosebit de ridicat. // Duminică, 18 aprilie, la Liceul „Concord” din Constanța s-a desfășurat etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice „Chimia - prieten sau dușman?”, destinată elevilor din învățământul liceal, la disciplina chimie. Evenimentul are ca obiective educarea capacității de comunicare, dezvoltarea gândirii științifice, stimularea creativității, cultivarea și dezvoltarea spiritului de com-petiție și fair-play, dezvoltarea capacității de cooperare între elevi. Pentru etapa județeană s-au calificat 18 lucrări, elaborate de echipaje de elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Emi-nescu”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Grup Școlar „G.E. Palade”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, Grup Școlar „Carmen Sylva” Eforie Sud, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu și Colegiul Economic „Carol I”. Printre temele alese de elevi s-au numărat: „Clorofila – calitatea vieții”, „Argintul coloidal”, „Chimia stupului”, „Algele marine – un potențial uriaș”, „Uleiul – prieten sau dușman?”, „Automobilul în viața cotidiană”, „Mierea - medicament și aliment”, „Vitamina C – arma minune”, „Celule fotoelectrice”, „Alimente modificate genetic” etc., motiv pentru care proiectele prezentate au fost răsplătite cu premii. Două dintre acestea au fost alese de comisia județeană pentru a reprezenta județul Constanța la etapa națională: „Medii gelificate” - autoare elevele Georgiana Miu și Andreea Turiță de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (prof. coordonator Victoria Stan) și Pikrete – autori elevii Ștefan Petru și Elena Constantin de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța (prof. coordonator Simona Gheorghe). Etapa națională va avea loc la Facultatea de Chimie a Universității București în data de 15 mai. //În perioada 23-25 aprilie, va avea loc, la Satu Mare, etapa finală a Concursului de chimie Chimexpert. Lotul județului Constanța este format din: Maria Alexandra Nicola și Alexandra Murgoci, clasa a VII-a la Școala cu clasele I-VIII „Mircea Eliade” Cernavodă (prof. Gabriela Dumitrache) și Luminița Nirlu, clasa a X-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (prof. Monica Dumitru).