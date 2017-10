Colinde cu noroace oferite de Universitatea Maritimă

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, conducerea Universității Maritime din Constanța organizează, miercuri, 15 decembrie, începând cu ora 18,30, un concert simfonic susținut de orchestra și corul Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” în sala de concerte a teatrului. „Repertoriul corului cuprinde colinde care atrag norocul sau binecuvântarea asupra tuturor participanților pentru tot anul care urmează. În deschiderea sărbătorii, un grup de studenți sub îndrumarea unui cadru didactic al universității vor interpreta colinde tradiționale și internaționale”, ne-a declarat conf. ing. dr. Violeta Ciucur, secretar științific. Vineri, 17 decembrie, la ora 11, sub bradul împodobit în Aula universității și în acordul colindelor interpretate de studenții Universității Maritime îndrumați de prof. Corina Popescu și studenții Facultății de Arte din Universitatea „Ovidius” sub îndrumarea prof. Floricica Rădulescu, moșul va striga fiecare copil pe scenă și va împărțit daruri.