"Colindăm cu sufletul în Magia Craciunului pe Omul de zăpadă"





3 colindători și 6 premii de I pentru fiecare categorie de vârste și secțiuni diferite la concursul “Omul de zăpada” din Ovidiu, 15-16 decembrie 2018 (organizator: Mihai Traistariu).





"Acești copii sunt artiștii orașului Cernavoda. Își susțin orele de canto in anexa Bisericii romano-catolice din Cernavoda, datorită preotului Laurențiu Ghenta, și sunt îndrumați de profesorul de canto Roxana Elena Ghindici. Spectacolele și festivitățile le susțin atât in biserica, dar și in Casa de Cultura “Ioan D. Chirescu” datorită doamnei director Sorina Popa. Aceasta clasa de canto nu se deschidea fără acordul doamnei director al Centrului Cultural Jud. “Teodor T. Burada” Doina Voivozeanu. Pe 21 decembrie 2018 (ora 17:00, biserica) își susțin ultimul concert înainte de începerea vacantei.", susțin reprezentanții Centrului Cultural Jud. “Teodor T. Burada” filiala Cernavodă.