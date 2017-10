Şcolile constănţene îşi deschid porţile pentru viitorii "boboci"

1

Porti deschise

Daca va inscrieti la scoli care nu mai au locuri, nu va grabiti! Puteti veni la 28, oricand, si in vara, dupa inscrieri, daca doriti. De cand o avem pe cap pe STAN, cei care au auzit de fuga ei cam stau pe ganduri si, in final, renunta sa-si mai aduca copilu la 28. Eeehhe, ce sa-i faci! Au fost aici si vremuri mai bune, cand STAN nu era pe firmament! Asa ca, dragi parinti, nu va grabiti! Va primim oricand, oricum nu se ocupa locurile la 28 never! Si apoi, de la noi fug copiii, nu vin! Asa ca avem foame mare de copii, ca ne pierdem scoala si posturile cu nebuna de STAN!