Şcolile constănţene, cu banii pe masă! Directorii, obligaţi să defileze cu "sărăcia" la vedere

Ghidușie marca Stan

Am ramas datori cu niste mici dezvaluiri despre minunata directoare a scolii 28. Poate o sa-i enervam pe unii binevoitori care nu suporta sa fie criticati directorii, dar asta e! Ne asumam riscul sa fim boscoroditi. Demersul nostru le-ar putea fi util celor care vor intra candva in contact direct cu acest personaj. Ca e un personaj, nu o persoana! Deci, ce mai obisnuieste sa faca tanti stan in afara de sanctiuni inventate de creierul ei bolnav, ptr abateri inexistente??? Pai pune parintii sa faca reclamatii ptr profesori! Apoi.....ii cheama pe profesori si le spune ca au muuuuuulte reclamatii de la parinti, dar ca EA, ca un adevarat inger pazitor al scolii, nu-i lasa sa mearga la inspectorat, caci - e clar - e cea mai buna fiinta de pe fata pamantului!!! Si uite-asa, incearca ( ptr ca nu reuseste cu toata lumea ), sa tina oamenii in sah, sa-i santajeze, ca sa-i poata manipula in caz de nevoie......Si nevoi are tanti, mai tot timpul! Ei, e frumos, sau ce? Asa or face toti directorii? Si....apropos de parintii care fac reclamatii. Sa stiti ca oricat s-a chinuit sa faca rost de reclamatii, in 4 ani n-a reusit sa convinga decat ....cel mult 2 parinti! Mai sunt si alte talente ascunse pe care le are, dar in 4 ani le-am cam citit si nu mai au efect, adica fac fâsss, si.....gata...atât!