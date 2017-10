Şcolile bune din Constanţa, sufocate la clasa zero. Cine le "salvează" pe învăţătoare?

Școlile bune din Constanța, sufocate la clasa zero. Cine le "salvează" pe învățătoare?

Teoretic, calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare s-a încheiat, deja unitățile școlare constănțene făcând publice clasele și elevii acceptați, dar mai există încă… rezerva acceptării în una dintre clase, după cum ne declarau chiar directorii.Nu în urmă cu mult timp, la întâlnirea de la Constanța cu liderii naționali ai sindicatului din învățământ, a fost ridicată o problemă care persistă în ciuda tuturor articolelor din Legea educației naționale, și anume suprapopularea claselor din învățământul primar. Chestiunea a fost ridicată chiar de învățătoarele care se plângeau de fapt de un alt lucru: accep-tarea copiilor cu CES în colectivele școlare, și nu în cele speciale.Nici în anul școlar viitor nu vor exista excepții, unele dintre cele mai căutate școli ale municipiului confruntându-se cu problema suprapopulării efectivelor.„Așteptăm răspunsul de la Inspectoratul Școlar“Prof. Daniela Badea, directorul Școlii nr. 29 „Mihail Viteazu”, declara ieri pentru „Cuget Liber” că la această oră toate cele cinci clase pregătitoare prevăzute pentru anul școlar 2015-2016 au efectivele formate din 25 de elevi, dar… „Avem în așteptare 47 de cereri ale părinților, pentru care am solicitat de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța o suplimentare cu cel puțin 20 de locuri”, afirma același manager.La o altă școală foarte căutată, nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, am aflat că efectivele medii sunt de 28 de elevi. „Inițial, în cele șase clase pregătitoare pe care le vom avea au fost înscriși 166 de copii, dar pentru că am primit solicitări de înscriere a patru gimnaste, am suplimentat, cu aprobarea ISJ, până la 170 de locuri”, spunea ieri prof. Aneta Dragnea, directorul școlii. Aceasta recunoștea că au existat în anii anteriori mari presiuni din partea părinților care și-au luat viză de flotant tocmai pentru a-și putea înscrie copiii și care nu pot fi refuzați pentru că legislația le permite. Așa se face că acum există clase I cu efective de 34 de copii. „Eu i-am împărțit în mod egal, dar atunci când părintele vine și îmi spune că a vorbit cu doamna învățătoare și este de acord să mai înscrie și pe frățiorul sau surioara, ne pun în fața faptului împlinit”, a mai adăugat același manager.De aceleași discuții ne-a pomenit și prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”. „Pentru fiecare caz în parte am cerut și acceptul doamnei învățătoare și așa se face că am ajuns la efective de 30 de copii. Am solicitat ISJ să ni se aprobe suplimentarea cu încă o clasă, dar nu ni s-a acceptat. Din cei 138 de copii din circumscripție s-au înscris 134 plus alți 21 primiți conform metodologiei. Nu avem niciun copil în plus care să fie în afara criteriilor prevăzute de legislație. Dar pentru că tot vorbim de legislație, mi se pare oarecum aberant să ni se impună 25 de elevi la clasele primare, ca apoi, în gimnaziu, să avem efective de 30 de copii”, a mai adăugat prof. Bercaru.Inspectoarele de pe „primar“ sunt imposibil de găsitȘi pentru că tot a fost atât de invocat ISJ Constanța, am încercat să luăm legătura și cu cele două inspectoare școlare de specialitate învățământ primar, în persoana prof. Mihaela Anghelescu și prof. Lavinia Seucea, dar și de această dată nu am avut cu cine sta de vorbă. Dacă pe toată perioada desfășurării calendarului de înscriere în clasa pregătitoare cu prof. Seucea am reușit să stabilim o… legătură, prof. Anghelescu este extrem de „prețioasă” când vine vorba de discutat cu presa, lucru de care s-au plâns și alți colegi de breaslă. Or fi inspecțiile de sector atât de numeroase încât nu pot proceda așa cum fac și alți colegi inspectori mai… transparenți? Noroc că urmează să se dea un concurs de ocupare a posturilor de inspectori și poate va bate vântul schimbării…