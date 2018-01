"Şcolile ascund gunoiul sub preş, pentru că nu dă bine la rapoarte!"

Jumătate din elevi nu înțeleg ce citesc

"Școlile ascund gunoiul sub preș, pentru că nu dă bine la rapoarte!"

În timp ce școala românească scoate pe bandă rulandă analfabeți și șomeri, ministrul Educației se războiește cu cei care fac auxiliarele didactice și manualele, schimbă ROFUIP în timpul anului școlar și pune la cale revoluționarea învățământului liceal.Liviu Pop pare mai interesat să facă istorie cu reforma din Educație decât să rezolve probleme vechi ale sistemului, binecunoscute și ascunse de ani de zile sub preș.Rezultatele examenelor PISA plasează elevii români pe un rușinos loc 48, din 72 de țări. Concluziile testării sunt de-a dreptul tragice: elevii au dificultăți să citească și să înțeleagă un text, iar la matematică nu pot rezolva decât exerciții de bază. De asemenea, potrivit unui studiu recent, 42 la sută din școlarii din țara noastră sunt analfabeți funcționali.„Faptul că aproape jumătate din elevii români sunt analfabeți funcționali, adică citesc, dar nu înțeleg ce citesc, este deosebit de grav. Înseamnă că reforma școlii românești a fost pentru ei un eșec și, din păcate, ei sunt promovați dintr-un singur motiv: pentru că în România finanțarea se face pe cap de elev”, este de părere Constantin Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.Acesta mai spune că rezultatele dezastruoase sunt un subiect tabu în rândul conducerii Ministerului Educației, dar și în unitățile de învățământ.Rezultatele PISA vorbesc„În România, încă avem acea meteahnă de a ascunde gunoiul sub preș. Directorul preferă să ascundă problemele sub preș pentru că dă mai bine la rapoarte. Dacă nu ar veni PISA să ne spună că aproape jumătate din elevii români sub 15 ani nu înțeleg ceea ce citesc, noi în continuare vom ascunde gunoaiele sub preș”, mai spune reprezentantul elevilor.Alexandru Manda dă exemplul Poloniei, care a avut o creștere spectaculoasă a scorului PISA tocmai pentru că a luat în serios educația în sine a elevilor și alfabetizarea funcțională.„Acum zece ani, a fost introdus programul «First book of my child», prin care statul oferea cărți copiilor. La noi, raportul este sub cinci cărți pe cap de elev în biblioteca personală. Analfabetismul funcțional, la pachet cu părăsirea timpurie a școlii, considerate a fi principalele cauze ale comportamentului deviant și criminal, sunt ca o bombă cu ceas care vor face ca România să devină un stat fără dezvoltare”, completează președintele AEC.„România își bate joc de profesori!“Situația pare însă mult mai complexă, căci, în opinia unor cadre didactice, Ministerul Educației își bate joc de profesori.„Țara cu evoluția cea mai spectaculoasă în clasamentul PISA, Polonia, are o medie de un profesor la șapte elevi. Plus personal de sprijin, ceea ce duce raportul la un adult la șase elevi. Școlile au în medie 300 de elevi. Polonia a putut pentru că a ales să investească în ceea ce contează: în resursa umană... România de ce nu poate? Pentru că a ales să își bată joc de profesori timp de 28 de ani. Constant. În timp ce Polonia culege roadele investiției în sistemul de educație, România «schimbă» curricula și se laudă că «perfecționează câteva mii de cadre didactice». Și plătește prost un profesor la 15 elevi, raport care e valabil doar pe hârtie, pentru că mii de posturi de profesori au rămas vacante sau au fost ocupate cu necalificați. În-afară vopsim gardul, înăuntru leopardul... (găina, de fapt)”, spune și Adina Drenga, fost învățător la Colegiul de Arte „Regina Maria” din Constanța, actualmente învățător în Anglia.