Şcoli noi la Ţepeş Vodă, Valu lui Traian şi Lanurile

Școli noi la Țepeș Vodă, Valu lui Traian și Lanurile

Deși există școli și grădinițe aflate încă în șantier, în județ sunt și școli complet renovate, gata să își primească învățăceii. Luni, o dată cu deschiderea oficială a noului an școlar, elevii din câteva comune constănțene vor începe cursurile în școli noi. În satul Țepeș Vodă, din comuna Siliștea, în comuna Valu lui Traian și în satul Lanurile, din comuna Bărăganu, se va inaugura câte o școală nouă. Potrivit autorităților locale, școala din satul Țepeș Vodă a fost reabilitată complet, iar lucrarea demarată în decembrie anul trecut a fost finalizată recent, astfel că, pe 17 septembrie, elevii vor învăța într-o clădire nouă. Dacă înainte grupurile sanitare erau în exteriorul unității de învățământ, acum acestea au fost construite în interior, iar vechile geamuri au fost înlocuite cu termopane. S-a construit un culoar care face legătura între cele două corpuri ale școlii, iar școlarii vor beneficia și de o sală de informatică dotată cu calculatoare, precum și de sală de sport. De asemenea, școala are și propria bibliotecă, deschisă pentru împrumut tuturor elevilor. Și elevii din comuna Valul lui Traian vor începe noul an școlar în instituții noi și moderne. Pe 17 septembrie, se va inaugura Școala numărul 2 „Viceamiral Ioan Murgescu“. Clădirea școlii 2 a fost demolată din întregime și reconstruită din fonduri provenite de la Ministerul Educației. Ambele școli din Valul lui Traian au fost dotate cu mobilier nou, geamuri din PVC, calculatoare și material didactic. De asemenea, elevii Școlii numărul 1 vor beneficia și de o sală de sport, construită în incinta curții. La școala cu clasele I-IV „Petre Ispirescu”, din satul Lanurile, au fost executate lucrări de consolidare și reabilitare, lucrări începute în 2006 și finalizate recent. Autoritățile locale, cadrele didactice, elevii și părinții vor sărbători faptul că au o școală reamenajată și modernă în prima zi a noului an școlar printr-un scurt spectacol artistic.Deși există școli și grădinițe aflate încă în șantier, în județ sunt și școli complet renovate, gata să își primească învățăceii. Luni, o dată cu deschiderea oficială a noului an școlar, elevii din câteva comune constănțene vor începe cursurile în școli noi. În satul Țepeș Vodă, din comuna Siliștea, în comuna Valu lui Traian și în satul Lanurile, din comuna Bărăganu, se va inaugura câte o școală nouă. Potrivit autorităților locale, școala din satul Țepeș Vodă a fost reabilitată complet, iar lucrarea demarată în decembrie anul trecut a fost finalizată recent, astfel că, pe 17 septembrie, elevii vor învăța într-o clădire nouă. Dacă înainte grupurile sanitare erau în exteriorul unității de învățământ, acum acestea au fost construite în interior, iar vechile geamuri au fost înlocuite cu termopane. S-a construit un culoar care face legătura între cele două corpuri ale școlii, iar școlarii vor beneficia și de o sală de informatică dotată cu calculatoare, precum și de sală de sport. De asemenea, școala are și propria bibliotecă, deschisă pentru împrumut tuturor elevilor. Și elevii din comuna Valul lui Traian vor începe noul an școlar în instituții noi și moderne. Pe 17 septembrie, se va inaugura Școala numărul 2 „Viceamiral Ioan Murgescu“. Clădirea școlii 2 a fost demolată din întregime și reconstruită din fonduri provenite de la Ministerul Educației. Ambele școli din Valul lui Traian au fost dotate cu mobilier nou, geamuri din PVC, calculatoare și material didactic. De asemenea, elevii Școlii numărul 1 vor beneficia și de o sală de sport, construită în incinta curții. La școala cu clasele I-IV „Petre Ispirescu”, din satul Lanurile, au fost executate lucrări de consolidare și reabilitare, lucrări începute în 2006 și finalizate recent. Autoritățile locale, cadrele didactice, elevii și părinții vor sărbători faptul că au o școală reamenajată și modernă în prima zi a noului an școlar printr-un scurt spectacol artistic.