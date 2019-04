Colegiului Național de Arte „Regina Maria” vine de la București cu rezultate proeminente la concursul „Lebăda de cristal”

Elevii secției de coregrafie ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” și-au manifestat talentul în cadrul concursului de dans clasic și contemporan de la București „Lebăda de cristal”, venind acasă cu rezultate impresionant.







În perioada dintre 4 și 7 aprilie, concursul „Lebăda de cristal” a premiat la secția dans clasic pe Dalia Petrovici, cls.a V-a, care a obținut premiul I și II, în cadrul aceleiași secțiuni s-au remarcat și Alessia Negoi, cls.a VII-a, cu premiul I, Bianca Busuioc, cls.a IX-a, premiul III și mențiune, Edis Luca, cls a IX-a, premiul II și mențiune, , Iasmin Ramazan, cls.a IX-a, premiul I și premiul I, Mara Caraivan, cls.a X-a,premiul I și premiul III, Alina Sorescu, cls.a XI-a, premiul I și III, Crina Petrovici, premiul II și III. La secțiunea de dans contemporan s-au remarcat Marius Merdicos, cls.a IX, premiul I și II, Sarah Hindaoui, cls.a X-a, premiul I și premiul III, Justin Popa, cls.a X-a, premiul I și I. Elevii premiați au drept coordonator pe Carmen Chilea.

Premiul Special pentru cea mai bună interpretare masculină a fost distribuită lui Vlad Țențu, trofeul secțiunii dans clasic, premiul I și premiul I dans clasic, premiul II dans contemporan, iar premiul II dans lyrical Raluca Pleșca cls.a X-a, Premiul III dans contemporan Daria Nicoară cls a X-a, mențiune pentru dans contemporan a obținut Diana Maioru cls a X-a, premiul I solo open Georgiana Tamaș cls.a X-a, premiul II dans de caracter, Alexia Mocanu cls aVIII-a, premiul II dans lyrical Diana Lungu cls.a VII-a, premiul III dans lyrical Alessia Abdulhai, pregătirea și coregrafia aparținându-i Deliei Boeru.

Premiul I dans lyrical aparține lui Alessia Negoi cls.a VII-a, premiul I dans lyrical Mara Caraivan cls.a X-a, premiul II dans lyrical Sarah Hindaoui cls.a X-a, mențiune dans contemporan Dana Silco cls.a IX și premiul I duo contemporan Francesca Coteanu și Marius Merdicos cls.a IX, cu pregătirea și coregrafia realizate de Roxana Xenis-Oprea.







Trofeul secțiunii dans lyrical a ajuns în mâinile lui Cristina Petrică cls.a X-a, premiul II dans contemporan Petrică Cristina cls.a X, mențiune dans clasic Bianca Rață cls.a X-a, mențiune dans de carcter Bianca Rață cls.a X-a, premiul II solo open Bianca Rață cls.a X-a, mențiune dans contemporan Maria Coman cls.a V-a, premiul III dans lyrical Demira Mutalap cls.a V-a, premiul II dans de caracter Isabel Colioglu, Sara Coman, Sofia Cuzmin, Andra Dobroiu, Oana Gavari, Nadia Mateiciuc, Demira Mutalap, Sara Puricel, Teodora Radu, Isabela Tătaru, Lavinia Stângaciu, Ariana Skulstad cls.a V-a, premiul II dans contemporan caracter Isabel Colioglu, Sara Coman, Sofia Cuzmin, Andra Dobroiu, Oana Gavari, Nadia Mateiciuc, Demira Mutalap, Sara Puricel, Teodora Radu, Isabela Tătaru, Lavinia Stângaciu, Ariana Skulstad cls.a V-a, premiul III duo dans clasic Abdulhai Alessia cls.a VII și Răzvan Tudorică cls.a X-a, pregătirea și coregrafia aparține lui Silvia Mitroi.

Premiul II pentru ansamblu dans clasic revine pentru Alessia Abdulhai, Bianca Budur, Diana Lungu, Alessia Negoi, Iris Milea, Ana Maria Vaida, Bota, Nicoleta Giurgea cls.a VII, premiul II quartet dans clasic este obținut de Bianca Budur, Diana Lungu, Iris Milea, Alessia Negoi cls.a VII-a, premiul II la duo dans clasic revine pentru Alessia Abdulhai și Diana Lungu cls.a VII-a, premiul III și mențiune dans clasic Alessia Abdulhai cls.a VII-a, premiul III și mențiune Diana Lungu cls.a VII-a, mențiune și mențiune Bianca Budur, premiul III și mențiune Daria Nicoară pregătirea și coregrafia Baran Mariana.







Premiul I duo dans contemporan l-au obținut Paula Pintilie și Ioana Sofica cls. a XI-a, premiul II dans contemporan Diana Enache cls.a IX-a, și mențiune Paula Pintilie dans contemporan cls.a XI-a, pregătirea și coregrafia sunt semnate de Bianca Manta.







Premiul II pentru solo lyrical l-au adus acasă Francesca Coteanu cls.a IX-a, Premiul II grup dans contemporan Ștefania Grigore, Diana David, Antonia Badea, Liana Ion, Maia Joe, Daria Florea, Maria Dașoveanu, Georgiana Ioniță, Alexandra Neacșu, Angelina Dămășaru, Daria Popescu cls.a VI-a, premiul III dans contemporan David Diana cls.a VI-a și mențiune dans contemporan Maria Dașoveanu cls.a VI-a, iar pregătirea și coregrafia aparțin lui Angelica Mihale.







Premiul I la secțiunea duo lyrical revine lui Alina Sorescu și Vlad Țențu cls.a XI-a, premiul III și mențiune Dalia Petrovici cls.a VI-a, și mențiune Crina Petrovici cls.a XII, pregătirea și coregrafia sunt semnate de Aliss Tarcea.

Diploma de excelență a fost obținută de profesorii coordonatori Carmen Chilea, Delia Boeru, Roxana Xenis-Oprea, Silvia Mitroi, Mariana Baran, Bianca Manta, Angelica Mihale și Aliss Tarcea.