Colegiul Tehnic "Tomis" riscă să dispară. "Ne-au mai dat o singură clasă a IX-a!"

Elaborarea planului de școlarizare pentru anul următor a început să întărâte spiritele în rândul liceelor din Constanța. Actuala conducere a Inspectoratului Școlar Județean Constanța a fost somată de Ministerul Educației să modifice proiectul elaborat de fostul inspector școlar general Petrică Miu și să reducă numărul de clase, iar tăierile au născut, imediat, nemulțumiri.Primii care au reacționat sunt profesorii de la Colegiul Tehnic „Tomis”, unde, din septembrie 2018, este prevăzută o singură clasă a IX-a, și nu două, așa cum solicitaseră inițial.Supărați că actualul inspector școlar general, Gabriela Bucovală, le-a redus clasele, o parte din profesorii de la Colegiul Tehnic „Tomis” a protestat, ieri, în incinta ISJ Constanța. „Înarmați” cu afișe, aceștia au obținut o întrevedere cu Gabriela Bucovală și cu inspectorul școlar general adjunct Alina Codreanu, în speranța că le vor convinge să le aprobe două clase de-a noua.„Ați dat la liceele teoretice în neștire și acum spuneți că nu mai aveți clase pentru alții. Ne-ați tăiat o clasă din cele două de zi pe care noi le-am propus, iar atitudinea ISJ este tendențioasă la adresa liceului nostru, înființat în anul 1930. Am venit la dumneavoastră pentru că, dacă veți continua această politică de tăiere a claselor, liceul nostru va dispărea. Nu înțelegem de ce la alte licee tehnologice sunt mult mai multe clase, unele au câte cinci, câte șase clase a IX-a, iar la noi aprobați doar una singură. Este cerere de specialiști pe piața muncii, iar dumneavoastră vreți să desființați liceele tehnologice. Dați altor licee mai puține clase și împărțiți echitabil pentru toată lumea. Nu-i faceți pe toți ospătari. Noi avem specializări în construcții, în mecanică, în electronică. Este nevoie și de astfel de oameni”, i-a spus prof. Naznie Mustafa șefului ISJ Constanța.„Rămâne numărul de clase de anul acesta!“Gabriela Bucovală le-a explicat tuturor că nu este vorba despre o tăiere a numărului de clase, ci de o păstrare a numărului actual.„Pe data de 7 februarie 2018, am primit de la Ministerul Educației solicitarea de a analiza planul de școlarizare transmis de predecesorul meu, deoarece numărul de locuri propuse nu este în concordanță cu numărul de elevi, iar un exemplu care era dat făcea referire la numărul de clase a IX-a propuse, care era mai mare decât numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a în prezent. Astfel, am tăiat patru clase de la liceele teoretice și vocaționale, iar, pentru liceele tehnologice, Consiliul de Administrație al ISJ Constanța a decis ca toate unitățile să rămână cu același număr de clase pe care îl au în prezent. Dumneavoastră îmi cereți o excepție, dar acest lucru ar însemna fie să iau de la alte licee, cărora chiar va trebui să le tai o clasă din cele pe care le au actualmente, fie să se depășească, din nou, numărul de clase, lucru care nu stă în decizia mea”, a explicat Gabriela Bucovală.La rândul său, inspectorul școlar general adjunct Alina Codreanu le-a prezentat profesorilor participanți la discuții situația admiterilor din ultimii ani.„De la admiterea din 2014 încoace, niciodată nu v-ați făcut clasele și nu ați avut suficienți elevi. Iar ulterior ați constatat că nu vă acoperiți normele. E mai bine să aveți clase reale sau virtuale?”Admitere fără candidațiDeși susțin că nu ar fi o problemă ca la admiterea de la vară să acopere două clase a IX-a, cifrele îi contrazic pe profesori. Pe site-ul Ministerului Educației cu admiterile la liceu din ultimii ani, se vede clar că în anul 2014, când au fost solicitate și aprobate trei clase a IX-a, cu câte 28 de locuri la construcții, instalații și lucrări publice, electric și mecanică, au fost repartizați 13, cinci, res-pectiv șapte candidați, neacoperindu-se, astfel, nici măcar două clase. În 2015, s-a renunțat la o clasă, cea de electric, și au fost repartizați câte 13 candidați la construcții și 23 de candidați la mecanică. În 2016, când au fost tot două clase, au fost repartizați câte 16 candidați la construcții și12 la mecanică. Pentru admiterea din 2017, când a rămas doar clasa de construcții, instalații și lucrări publice, din cele 28 de locuri disponibile, au fost ocupate 27, ultima medie de admitere fiind 2.76.La final, șeful ISJ Constanța a concluzionat că, deocamdată, lucrurile rămân așa cum s-a hotărât în Consiliul de Administrație, iar conducerea Colegiului Tehnic „Tomis” va trebui să găsească soluții pentru a atrage mai mulți elevi și de a se orienta mai mult pe specializări de școală profesională.Rămâne însă întrebarea cum de o unitate de învățământ din centrul orașului Constanța, cu o tradiție în învățământul tehnologic, a ajuns să fie ocolită de elevi și părinți, fiind ultima pe listă în opțiunile acestora la finalul clasei a VIII-a. Cum de și-a pierdut atractivitatea Colegiul Tehnic „Tomis”, într-un oraș unde se construiește foarte mult, unde angajatorii din port caută în permanență forță de muncă și se plâng că nu au de unde să o ia, unde turismul este una din ocupațiile principale și se confruntă cu o criză gravă de personal.