Colegiul Tehnic "Tomis", declarat Şcoală Europeană

PENTRU EPIGONI !

BA DA stimati concetateni intergalactici "europa" si "miratul" despre liceul 4 este vorba, adica Colegiul Tehnic "Tomis" C-ta, scoala romaneasca, ce a castigat competitia "Scoala Europeana". Poate nu stiti ca acest liceu este in Constanta, b-dul Tomis, Romania, nu in Afghanistan, nici pe satelitul Europa. D-na "europa" trebuie sa cunosti, doar din geografie stii, ca din alta galaxie vii si de proiecte nici nu stii. Din pacate peste noi ati dat, dar mai sunt si alte "stele cazatoare" si "comete umblatoare". Noi suntem de pe Pamant, nu din spatiu licarind, nu suntem in evidenta dar gandim cu excelenta. Nu ne mai discriminati. Cu siguranta nu traiti in Romania, ati fi cunoscut adevarata realitate. Sau poate ati fost la scoli de elita unde totul este roz si frumos. Si la liceele industriale, candva a fost minunat, dar din pacate guvernele postdecembriste au abramburit sistemul de invatamant. Dar in ciuda tuturor vicisitudinilor am supravietuit! Cu tot respectul pentru scolile de elita, nu avem cum sa ne comparam cu rezultatele lor, nici nu trebuie. Aici parintii investec bani grei in meditatiile copiilor pentru performanta, si sustin moral, financiar aceste institutii. La scolile mai amarate si liceele industriale, majoritatea elevilor provin din familii sarace, fara dare de mana. Cadrele didactice fac alfabetizare, multe ore de pregatire suplimentara fara bani, adica gratis, voluntariat. Este o performanta sa-i ridici de la nota 1 la 7, sa promoveze si sa se inscrie la scolile postliceale. Ca sa nu mai spun ca adesea profesorii le ofera mancare, haine, caiete,..etc. Se fac ore suplimentare, activitati extrascolare, proiecte europene si mai avem si rezultate de invidiat. Nu este vina liceelor industriale si a elevilor sai, sistemul este grav bolnav. BAC-ul actual nu este corect pentru ei. Pentru ce se mai numesc licee tehnologice, cand nu exista nicio proba din aria tehnologii studiate pe parcursul celor 4 ani de liceu la examenul de Bacalaureat ????!!!!!! Nu este nicio diferenta intre probele de la teoretic si cele de la tehnologic. Vreti promovabilitate la BAC, de la elevi ce intra la liceu cu medii de 1 si 2 ?! Ce sa mai spunem atunci de cei care iau BAC-ul cu medii mai mici decat cele cu care au intrat la liceu, iar promovabilitatea nici vorba sa fie de 100% , " ce anomalie....magnetica?!" Stimati concetateni intergalactici, cunosc multi din fostii elevi ai liceelor industriale care au ajuns OAMENI, MARI OAMENI, inalti demnitari, judecatori, profesori, antreprenori de prestigiu, economisti, directori, ziaristi, zidari, instalatori,...etc. Felicitari Liceului 4, adica Colegiului Tehnic "Tomis" Constanta pentru rezultatele obtinute, felicitari liceelor tehnologice! Si voi sunteti ai nostri si avem nevoie de voi. Suntem mandri de voi!