Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", înfrăţit cu cinci licee din Europa

"On the move in Europe"

Colegiul Pedagogic "Constantin Brătescu", înfrățit cu cinci licee din Europa

Mai mulți elevi și profesori de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” au vizitat, timp de o săptămână, un liceu din Olanda. Constănțenii au avut ocazia să vadă cum se învață în una dintre cele mai dezvoltate țări din Europa, dar și cum sunt integrați în școală elevi de diferite naționalități.Vizita la RSG Sligerbos Levant, Harderwijk (Olanda) a avut loc în cadrul celei de-a treia întâlniri din cadrul proiectului Erasmus+ „On the Move in Europe”, derulat de Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța în parteneriat cu liceul olandez și alte patru licee din țările implicate în proiect: Spania, Italia, Germania și Ungaria. Proiectul de parteneriat doar între școli în cadrul programului Erasmus +, acțiunea KA2, este al doilea dintre cele trei proiecte Erasmus+ care se desfășoară, în acest an, în colegiu. „On the move in Europe” a debutat în luna decembrie 2016 cu întâlnirea coordonatorilor, organizată de instituția constănțeană. La această activitate, au participat două cadre didactice, prof. dr. Anamaria Ciobotaru, coordonatorul proiectului, prof. dr. Polixenia Popescu, membru al echipei de proiect, și cinci elevi din clasa a XI-a: Mara Constantin, Patricia Antici, Alexandra Cristache, Daniel Dăianu și Cătălin Chita.Constănțenii, oaspeți în Olanda, timp de o săptămânăProiectul vizează, prin tematica sa, criza refugiaților și tot ceea ce presupune aceasta: migrația de-a lungul istoriei, cauzele ei și modul în care aceasta a influențat viața de zi cu zi, aspectele sociale, economice și politice resimțite în urma acestui fenomen.În cadrul activităților de-a lungul săptămânii petrecute în Olanda, elevii au vizionat și analizat filmul „Freedom Writers”, au studiat design-ul unor hărți care conțin informații despre migrația popoarelor în trecut și prezent, din fiecare țară participantă la proiect, au vizitat casa memorială Anne Frank din Amsterdam și alte locuri descrise în The diary of Anne Frank, carte pe care elevii au avut-o de citit și analizat, au vizitat Centrul de refugiați din Zeewolde și au participat la discuții cu directorul AZC Zeewolde, Lazize Hillebregt de Valk. De asemenea, au vizitat primăria din Hardervijk și au participat la masa rotundă organizată de primarul orașului și nu au ratat nici expoziția pictorului Huszar Van De Stijl din Stadsmuseum, Harderwijk.„Materialele elaborate de elevi pe parcursul acestei săptămâni au fost prezentate de către aceștia, în ultima zi, părinților, profesorilor și reprezentanților autorităților locale. Proiectul presupune, de asemenea, elaborarea de către profesorii participanți din cele șase țări a unui ghid de bune practici privind cele mai eficiente metode de predare în vederea integrării elevilor de alte naționalități. Următoarea întâlnire a proiectului va avea loc în luna martie a anului 2018, în Waltrop, Germania”, explică prof. dr. Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Național Pedagogic din Constanța.