Colegiul Naţional „Mircea“, în topul celor mai bune licee din ţară

Ani de liceu, cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când la mate dai de greu…

Colegiul Național „Mircea“, în topul celor mai bune licee din țară

Ieri, pentru absolvenții claselor a VIII-a, s-a consumat și ultima emoție. 6.542 de candidați au făcut cunoștință, virtual, cu instituțiala care vor petrece, probabil, următorii patru ani de liceu. Primul care deschide lista repartizaților constănțeni este Andrei Crețu, absolvent al gimnaziului Liceului Teoretic „Ovidius” cu nota 10 pe linie și care a optat să nu părăsească insti-tuția. Ultimul dintre repartizați este Paul Adrian Ion, cu media 3,26, absolvent al gimnaziului Școlii „Lucian Grigorescu” din Medgidia cu media 6,26, dar care se pare că nu s-a pre-zentat la niciun examen de evaluare națională, din moment ce are nota 1 pe linie. Și totuși, el va fi elevul Colegiului Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia. În timp ce, în plan național, Colegiul Sfântul Sava a înregistrat ultima medie de admitere de 9,94, la Constanța, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, ultima medie a fost de 9,86 la real - științele naturii și 9,78 la matematică informatică. Cu media de la științele naturii, Colegiul „Mircea“ se situează pe locul trei în topul național al celor mai bune licee. Din discuția purtată cu prof. Gheorghe Moraru, director adjunct, am aflat că, din cei 60 de elevi care au absolvit gimnaziul Colegiului, doar 12 au optat pe fișa de înscriere pentru alte instituții liceale constănțene. „Media cea mai mică de intrare de anul acesta - 9,39 - este mai mare cu o zecime față de cea de anul trecut. Am constatat că părinții au început să-și îndrepte strategic copiii către științele naturii, pentru ca și probele de bacalaureat să nu îi pună în mare dificultate, cum s-a întâmplat anul acesta cu absolvenții de la mate-info. Ne străduim să păstrăm în continuare ștacheta cât mai sus, dar foarte mult contează calitatea umană care intră la noi și pe care o consider deosebită”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profe-sorul Moraru. În anul școlar 2011-2012, Colegiul „Mircea” pornește cu șapte clase: trei de mate-info, trei de științele naturii și una de socio-umane. Pentru cei 67 de elevi de clasa a VIII-a care nu au completat cu opțiuni suficiente fișa de înscriere, au mai rămas destule locuri, care vor fi ocupate în urma susținerii celei de-a doua etape de admitere în învățământul liceal de stat, ce debutează mâine, cu înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de verificare a cunoștințelor. Cele mai multe locuri, 62, au rămas la Colegiul Tehnic „Tomis”, la specializarea construcții, instalații și lucrări publice, 27 de locuri la turism și alimentație la Colegiul „Dobrogea” Castelu, 25 de locuri la fabricarea produselor din lemn la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanța. Gabriela Manea a terminat cu 10 pe linie la Școala cu clase I-VIII „Mircea Eliade” din Cernavodă și prima opțiune a fost Liceul Teoretic „Anghel Saligny” din Cernavodă, unde - evident - a intrat cu brio. Contactată telefonic ieri, Gabriela ne-a mărturisit că nu și-a dorit să plece din Cernavodă, pentru că îi este greu să se despartă de părinți și pentru că ea consideră că la liceul teoretic din localitate i se oferă tot ceea ce își dorește: „Nu m-am decis ce cariera voi urma, poate dreptul sau medicina, dar știu că acum îmi doresc să mă relaxez, să plec în excursii în țară și peste hotare, după care voi începe să exersez la matematică și chimie”. Întrucât majoritatea crede că n-a ales un liceu din Constanța datorită condiției materiale, Gabriela a negat cu vehemență, mărturisindu-ne că tatăl ei lucrează la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.