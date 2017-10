Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", locul doi în ierarhia naţională

1

mazare nazistul emblema

orasului nostru pe ce loc este el? :) Orice ai fi el tot va dansa greceste, tiganeste, samba, etc. la Rahova cu bombonel. poate se vor si impiedica unul in fundul altuia :). de aceea si a scos toti angajatii de la primarie si de la firmele private ale lui si ale acoalitilor lui din judet si din afara. Ii este frica ca urmeaza sa intre el la parnaie, se strange lantul... si pe langa el toti spagarii din serviciile publice ale primariei si consiliului judetean palaz de 'colo: mazare vreau sa ma bage si pe mine in seama ilici, ce trebuie sa fac?