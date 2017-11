Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria", la ceas aniversar

Colegiul Național de Arte "Regina Maria", la ceas aniversar

61 de ani de la înființarea Colegiului Național de Arte „Regina Maria” și tot atâția ani de învățământ artistic neîntrerupt la Constanța. Atât a trecut de când instituția de învățământ a început să ființeze ca unitate școlară cu profil artistic și de când formează, an de an, serii întregi de elevi talentați, care, ulterior, devin mari artiști, recunoscuți în întreaga lume. De-a lungul celor peste 61 de ani de existență, unitatea școlară aniversată în aceste zile a reușit să-și păstreze profilul vocațional, în ciuda diverselor denumiri și a organizărilor pe care a trebuit să le accepte.Pentru a aniversa cei 61 de ani de existență, ieri, 28 noiembrie, au avut loc o serie de acțiuni aniversare, dar și un spectacol festiv. În acest context, numeroși elevi au evoluat pe scena colegiului prezentând momente artistice valoroase.Ca urmare, publicul a putut audia lucrări din repertoriul compozitorilor W. A. Mozart, P. Constantinescu, M. Moszkowski, J.S. Bach, E. Grieg, G. Bizet, A. Piazola, G. Enescu, dar și momente coregrafice și de teatru. În plus, în foaierul colegiului, a avut loc vernisajul expoziției pregătit de elevii secției de arte vizuale.„Ziua colegiului a fost așteptată cu nerăbdare de toți cei care își desfășoară activitatea în această instituție de prestigiu. De asemenea, acesta este un moment de bilanț și de încununare a rezultatelor obținute de talentații elevi, îndrumați de profesorii interesați de creșterea valorii Colegiului Național de Arte «Regina Maria»”, a declarat directorul adjunct al instituției, prof. Sorina Eftimi.Făcând referire strict la învățământul vocațional-artistic, acesta oferă unui număr mare de copii talentați o educație armonioasă și echilibrată, dezvoltându-le astfel competențele artistice. De precizat că formarea elevilor este asigurată de un învățământ modern, pluridisciplinar: practică artistică și cultură generală. În acest fel, elevii au posibilitatea să își pună în valoare cunoștințele și deprinderile dobândite în activitatea educațională prin expoziții, concerte și spectacole de balet, astfel că descoperă impactul cu publicul încă de la vârste foarte fragede, devenind, în timp, adevărați profesioniști ai artei.În ultimii ani, corul școlii, ansamblul de balet sau diverșii interpreți individuali s-au distins, pe lângă numeroasele competiții naționale, în cadrul unor concursuri internaționale: premii la Festivalul Internațional Coral de la Albena (Bulgaria), la Concursul Internațional Coral de la Budapesta, Concursul „Eurovision” etc.Unitatea de învățământ însăși a organizat de-a lungul timpului mai multe concursuri și olimpiade zonale, județene și naționale, care pot fi declarate toate niște evenimente reușite, dar adânc trudite de către direcțiunea școlii și cadrele didactice de specialitate.Mai mult decât atât, în ultimii ani, corul școlii, ansamblul de balet sau diverșii interpreți individuali s-au distins, pe lângă numeroasele competiții naționale, în cadrul unor concursuri internaționale.În afara elevilor care ne-au încântat inimile cu rezultatele obținute, s-au distins prin diversele acțiuni, activități și premii și multe dintre cadrele didactice ale școlii.Dintre performanțele anilor trecuți pot fi menționate cele ale lui Mihai Justin Popa, care este elevul Colegiului Național de Arte „Regina Maria” de patru ani, când a început să studieze tainele dansului și unde și-a cultivat și aprofundat cunoștințele de specialitate. Până acum, acestea s-au materializat prin obținerea a trei premii I, sub îndrumarea prof. Delia Boeru, la cea mai recentă competiție internațională „Bucharest Dance Festival” de anul acesta, calificându-se astfel la Marea finală de la Monreal, Canada, iulie 2018.De asemenea, în urma participării la audiția de dans clasic susținută de maestrul de balet Marco Batti, adolescentul a primit o bursă de studii la „Scuola Danza Siena” din Italia, cât și o diplomă de participare la work- shop-ul de dans contemporan susținut de coregrafa Roberta Fontana din Italia.Alături de el, îi mai amintim pe Teodor Danci, elev în clasa a IX-a la secția de Muzică. El cântă de la vârsta de 11 ani, a obținut mai multe premii importante, printre care Trofeul Categoriei Muzicii Usoare la Festivalul Sibiu. În plus, tânărul este semifinalist la Vocea României Junior și participă actualmente la X Factor.Și Bianca Gegea, elevă în clasa a IX-a la secția Pictură desenază de la doi ani și jumătate, dar s-a apucat de pictură mai „serios” la patru ani. În prezent, ea are 15 ani și a obținut o mulțime de diplome.