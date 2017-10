Colegiul "Mircea", premiat pentru sera inteligentă

Enel România a premiat câștigătorii celei de-a noua ediții a concursului național Play Energy și pe cei ai competiției interne We are Energy. Cele două programe promovează diseminarea cunoștințelor și conștientizării cu privire la probleme de energie, implicând copiii și tinerii în descoperirea lumii științei și energiei.Tema de anul acesta, „Energia ne așteaptă”, a ajuns în peste 800 de școli, la aproximativ 1.300 de profesori și 30.000 de elevi, înscriindu-se în concurs 458 de proiecte de la aproximativ 2.300 elevi. Premiul întâi în cadrul competiției pentru licee a ajuns la patru elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, pentru proiectul lor „Seră inteligentă - Energie și hrană în medii defavorizate”, realizat sub coordonarea prof. Ion Băraru.Pe Terra, există zone unde populația suferă din cauza lipsei de resurse energetice și de alimente. De aceea, cei patru elevi și-au propus să-i ajute pe cei afectați de condițiile neprielnice și au propus o soluție durabilă, care să asigure necesarul de apă, hrană și energie al unei populații restrânse, prin construirea unei sere inteligente autonome. Proiectul descrie sistemele de climatizare, stocare, reciclare, precum și detaliile construirii serei și întreținerii acesteia, într-o zonă deșertică, fără surse de electricitate sau apă. La categoria gimnaziu, pe locul 3 s-a aflat o echipă formată din cinci u copii.